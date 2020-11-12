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新北耶誕城13日點燈 節目交管防疫一次看

中央社 / 新北12日電
新北耶誕城將在本周五開城，圖為站前廣場燈區。圖／新北市觀旅局提供
新北耶誕城將在本周五開城，圖為站前廣場燈區。圖／新北市觀旅局提供

新北歡樂耶誕城13日開城起至明年1月3日，範圍從市民廣場、站前廣場、萬坪公園至府中商圈。會場周邊將實施彈性交通管制，入城需全程配戴口罩、現場禁止擺攤與飲食。

新北市府衛生局長陳潤秋今天接受中央社記者訪問表示，耶誕城活動期間，因為超過3000人以上，活動安全計畫與防疫措施，已經市府消防局與衛生局聯審通過，將依照計畫實施。

陳潤秋表示，會依照中央發布的疫情，配合監測新北市的社區感染狀況，作為新北市歡樂耶誕城活動是否停辦的參考與評估，目前不會有單一標準，會依照整體疫情狀況作為呈報新北市「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變會議」的決策參考。

市府表示，耶誕城期間，遊客只要進入耶誕城任何場域，不論活動內容，都請全程配戴口罩；同時，活動現場禁止擺攤、禁止任何型式供飲食用桌椅，所有飲食服務都以外帶式提供。

市長侯友宜提醒，新北歡樂耶誕城開城後，預計吸引大批人潮前往會場拍照打卡，呼籲民眾保持適當距離、戴口罩，把防疫做到位，很多人會把使用過的口罩亂丟，相關單位應隨時保持環境衛生。

市府警察局表示，耶誕城活動期間，平日傍晚5時到晚間7時、假日下午4時到晚間10時，將於周邊幹道板橋區縣民大道、文化路、中山路、新站路、新府路、重慶路、民權路、民族路、館前西路及四川路等路段實施彈性疏導、管制，並視狀況擴大疏導管制範圍。

新北歡樂耶誕城今年邁入第10年，為期52天史上最長，今年首次和迪士尼公司合作，以「Disney FairyTales 迪士尼經典童話」為主題，燈區從市政府前的市民廣場延跨過萬坪公園，延伸到府中商圈。

市府觀旅局表示，今年主燈秀與國際接軌，光雕雷射投影秀從11月13日起至明年1月3日止，每日傍晚5時30分至夜間10時為止，每半點、整點展演一次。

觀旅局說，光雕秀第1支「公主篇」使用33台高端投影機、3萬流明照亮新北市府大樓；另外以6盞雷射燈及18支光束燈，點亮新北地標的耶誕主燈。

觀旅局表示，耶誕城讓大樓牆面的光雕投影，與廣場燈具進行360度連動展演，總計大樓投影面積達5500平方公尺。整個活動燈區範圍包含府中商圈，將府中美學融入耶誕慶典。

觀旅局表示，除市民廣場、板橋車站站前廣場及萬坪公園外，今年更將燈區範圍延伸至府中商圈，及以城市伸展台為題的環狀線燈區。

無論是捷運環狀線燈區，或府中商圈融合歷史與人文繪製而出的裝置藝術，結合真實的竹片和仿真的花草，有時像是熱帶雨林，有的是香氛煙霧濛濛，展現早晚不同的景致。

市府推動「城市新美學」再造計畫，今年新北歡樂耶誕城擴大至府中商圈，燈區創作結合在地文化，翻轉全新新北市美學風貌。商圈主燈「魔豆。魔豆」，由魔豆籐圖騰交織成獨特的城市魅力。

至於萬坪公園以「迪士尼公主系列」打造「迪士尼公主的童話森林」、「迪士尼公主夢想成真舞會」。板橋車站站前廣場「站前夢幻莊園」燈區，由獲得義大利設計大獎的藝術總監劉治良帶領，率領擅長花藝、燈光、結構藝術的團隊打造大型戶外裝置照明藝術品。

歡樂耶誕城 迪士尼

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