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樹林焚化爐整修市場垃圾堆路邊 環保局：盡速媒合清運

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
板橋、樹林交界的博愛市場已面臨垃圾無人收的窘境，2噸垃圾只能堆在路邊發臭。記者吳亮賢／攝影
板橋、樹林交界的博愛市場已面臨垃圾無人收的窘境，2噸垃圾只能堆在路邊發臭。記者吳亮賢／攝影

新北市樹林焚化廠於11、12月進行整修，新北市每日減少約900噸垃圾焚燒量，市議員葉元之接獲陳情，位於板橋、樹林交界的博愛市場已面臨垃圾無人收的窘境，2噸垃圾只能堆在路邊發臭。環保局回應，博愛市場原由禾灃環保公司收運垃圾，但因非法傾倒遭撤照，將盡速媒合其他收運業者，另目前全市垃圾處理沒有問題，但必要時會重新檢討歲修整建的期程安排。

葉元之指出，新北市有樹林、八里及新店三座焚化廠，每日共處理2600噸垃圾，但樹林焚化廠整修後，每日少燒900噸，將近三分之一，現在已有清運業者因無法進廠焚燒，索性減少接案，造成板橋、樹林地區已有社區及市場垃圾沒人收。

葉元之說，在整修期間，清潔隊的垃圾可優先進場，但民間清運業者卻要自己想辦法；先前環保局雖規畫在五股設垃圾暫置場，卻因地方抗議喊卡，「究竟要拿去別的縣市燒，還是設置其他暫置場，市府應盡快告訴民眾，不然垃圾大戰一觸即發，後果不堪設想。」

樹林區市場促進會長邱鎮明表示，博愛市場共有228個攤商，一天累積垃圾量近兩噸，但原本收運業者突然被撤照，一時也找不到其他業者願意承接，使得昨天起只能將大批垃圾暫置在馬路邊，「除了恐遭檢舉，臭味也相當重，但真的不知道怎麼辦。」

環保局表示，博愛市場原由禾灃環保公司收運，但該公司因非法傾倒，已於11月6日廢證，因此無法再收運，環保局將盡速協助市場媒合其他收運業者。據悉，目前市場已找到屬意業者，環保局將全力協助，如果有其他市場也受影響，也會協助處理。

環保局說明，目前全市垃圾處理沒有任何的問題，環保局也會採取3項措施強化整修期間的垃圾處理，協助收運出現問題的社區、民眾媒合其他業者處理，嚴格監督查處不當漲價行為，必要時重新檢討歲修整建的期程安排。

板橋、樹林交界的博愛市場已面臨垃圾無人收的窘境，2噸垃圾只能堆在路邊發臭。記者吳亮賢／攝影
板橋、樹林交界的博愛市場已面臨垃圾無人收的窘境，2噸垃圾只能堆在路邊發臭。記者吳亮賢／攝影

葉元之 八里

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