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未完成的大安媽祖園區爭議再起 市府竟得再賠近2千萬
台中市大安媽祖文化園區延宕遲遲無法開幕，最近又爆出履約爭議，要賠償支付廠商近2千萬元，議員楊正中痛批：「太扯！」明明當初雙方已同意減項發包，市府卻要出錢賠償不合理，要求送政風調查。
台中市觀旅局解釋，這是在前市長林佳龍時期所做的政策調整，當時辦理變更設計，才引起履約爭議。
楊正中議員指出，至今還無法營運的大安媽祖園區，採購履約發生爭議，雙方明明已合意減項發包，事後觀旅局卻還要賠錢？顯不合理；另因建築師少算鋼梁錯誤，市府只罰建築師24萬，卻甘願賠給廠商600萬？諸多不合理之處。
據了解，賠償廠商共賠償共7項，包括多媒體設備損害174萬、鋼筋少算數量損害604萬，另變更設計鋼管損害、一例一休履約時間之補償、工程管理費用補償、停工期間損失及展延工期衍生的工程管理共1260萬等。
楊正中痛斥，不能因市庫不是自己荷包，就隨意拿公款賠償，對不起納稅人。
觀旅局說明，承包廠商107年完工後，即向台中市府採購申訴審議委員會提出履約爭議調解，申請費用6275萬元，經調解除雙方契約採實作實算部分外，其未施作的多媒體設備等項目都主張不予支付，經審議委員會審酌互有取捨，建議支付2038萬元，觀旅局仍努力與廠商協調，最後才同意支付1958餘萬元，已積極為市府財政把關。
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