未完成的大安媽祖園區爭議再起 市府竟得再賠近2千萬

台中市大安媽祖文化園區延宕遲遲無法開幕，最近又爆出履約爭議，要賠償支付廠商近2千萬元，議員楊正中痛批：「太扯！」明明當初雙方已同意減項發包，市府卻要出錢賠償不合理，要求送政風調查。

台中市觀旅局解釋，這是在前市長林佳龍時期所做的政策調整，當時辦理變更設計，才引起履約爭議。

楊正中議員指出，至今還無法營運的大安媽祖園區，採購履約發生爭議，雙方明明已合意減項發包，事後觀旅局卻還要賠錢？顯不合理；另因建築師少算鋼梁錯誤，市府只罰建築師24萬，卻甘願賠給廠商600萬？諸多不合理之處。

據了解，賠償廠商共賠償共7項，包括多媒體設備損害174萬、鋼筋少算數量損害604萬，另變更設計鋼管損害、一例一休履約時間之補償、工程管理費用補償、停工期間損失及展延工期衍生的工程管理共1260萬等。

楊正中痛斥，不能因市庫不是自己荷包，就隨意拿公款賠償，對不起納稅人。