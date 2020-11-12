北市跨年蕭敬騰伍佰雙壓軸 林宥嘉睽違7年重回台北跨年

再過半個月就要跨年，北市府前跨年晚會卡司，觀光傳播局今天再度宣布，台北市跨年晚會將有伍佰、蕭敬騰雙壓軸，除亞洲天王蕭敬騰將再度連莊在台北跨年，林宥嘉也將睽違7年後重新回歸台北跨年舞臺。

台北市跨年活動主題為「玩轉臺北 和你一起」，今年由金曲設計師顏伯駿統籌活動視覺，讓跨年串連起城市意象與台北人的情感，走過受疫情所困的2020年，活動主題更帶出「相聚」的可貴。

北市府今天也宣布亞洲天王蕭敬騰將在台北跨年壓軸登場，另外，還有迷幻王子林宥嘉、超人氣樂團宇宙人、新生代女歌手張若凡等歌手也將留在台北，陪民眾一同跨年。

北市府表示，今年的跨年晚會，是由金曲設計師顏伯駿統籌活動視覺，以台北世界聞名的交通、文化、娛樂、生活發想設計，擷取出具代表性的的符號，如台北捷運、北門、台北101等，讓跨年串連起城市意象與台北人的情感，即使人們之間保持距離，也能感受你我的溫度，臺北將和你一起回顧過去，展望翻轉新的一年。

觀傳局表示，繼先前公布田馥甄及伍佰超強開場壓軸卡司名單外，亞洲天王蕭敬騰也再度連莊在台北跨年，另外，林宥嘉也是睽違7年後重新回歸台北跨年舞臺。