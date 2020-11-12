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成立青年局？ 新北：朝青年事務專責單位邁進

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北研考會指出，目前青年事務委員會與各局處推動校園實習、就業博覽會、地方創生、電競大賽、永續未來學院、青年就業與創業等計畫，未來會朝青年事務專責單位的方向邁進。圖／翻攝新北市政府青年事務委會
新北研考會指出，目前青年事務委員會與各局處推動校園實習、就業博覽會、地方創生、電競大賽、永續未來學院、青年就業與創業等計畫，未來會朝青年事務專責單位的方向邁進。圖／翻攝新北市政府青年事務委會

新北市議會近期審議新北明年度預算，新北市議員周雅玲處指出，目前青年事務委員預算編列持續增加，且明年度還要試辦「青年行動辦公室」，為何不直接成立青年事務局。新北研考會指出，會研議朝「青年事務專責單位」方向邁進。

新北市府在2016年8月29日成立青年事務委員會，以跨局處方式推動青年事務，不過近幾年各縣市紛紛成立青年事務局，也讓多名藍綠議員在議會要求成立青年事務局。

周雅玲表示，青年事務委員會2020年編列220萬元，舉辦許多場創生培力坊、學校社團青創交流合作、跨局處合作推動相關關活動，像是勞工局大專青年暑期工讀及青年就業公民審議、經發局青年節電大使及亞洲電競公開賽等項目。

周雅玲說，今年7月更成立青年專區彙整12個局處共87個青年計畫，明年預算增加至505萬元，並試辦青年行動辦公室，擴大辦理青年主題座談及地方創生計畫，為何不直接設立青年事務局。

研考會表示，新北18歲到40歲的人口高達130萬，佔總人口數3成多，目前青年事務委員會與各局處推動校園實習、就業博覽會、地方創生、電競大賽、永續未來學院、青年就業與創業等計畫，未來會朝青年事務專責單位的方向邁進。

青年 勞工局

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