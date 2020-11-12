中央扯「牛肉麵節用萊牛」 北市：被國家機器這樣處理

台北市長柯文哲今親赴行政院院會，呼籲中央針對萊豬，做到「源頭管理、明白標示」。行政院回應，台北市所辦牛肉麵節，今年冠軍就是使用含萊劑美牛，北市議員應曉薇表示，地方講豬肉中央扯牛肉，為捍衛台北牛肉節，北市府應立即行動。

台北市長柯文哲今下午前往議會進行總質詢，針對萊豬問題，應曉薇首先讚賞柯文哲「早上跟行政院吵架吵得很好」，萊豬問題她也看不下去，中央跟地方不同調，不代表地方沒有自己的尊嚴。

「北市辦牛肉節錯了嗎？」應曉薇表示，中央回答不了所有市民如何解決萊豬問題，地方講豬肉、中央卻要扯牛肉，要求北市府及柯文哲都要硬起來。

北市產發局長林崇傑表示，看了新聞也覺得上面是一個很奇怪得狀態，市府已有要求牛肉麵協會及廠商應召開記者會，對於行政院提出嚴厲抗議。

北市所進口的美牛也是國家開放進來的，沒有任何證據證明是萊牛，不能在沒有任何資料下說出這種不當的說法，中午就即刻與廠商聯絡，廠商也很錯愕不曉得是萊牛，「就這樣被國家機器做這樣的處理」

應曉薇說，中央很多政策是經不起挑戰，為了捍衛我們的牛肉麵節，希望北市府立即行動，畢竟牛肉麵節很受到民眾歡迎。麻煩態度要應一點，不是中央跟地方不同調，而是北市就是對的，捍衛市民健康沒錯，市長態度硬起來該吵就要吵。

產發局表示，會馬上反應，對外說明清楚；柯文哲則回說，「好」，態度會強硬。