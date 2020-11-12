大巨蛋遠雄提求償 柯文哲：不是外面喊喊 我們就聽你的

大巨蛋預計明年完工，不過遠雄已向市府提出至少四項求償、展延工程，包括商場、影城棟退縮等，向市府求償2.19億；因都審拖延近2年，提出展延工期756天；移樹爭議展延工期475天；市府延遲交地遠雄也提展延工期。不過台北市長柯文哲今天表示，「他(遠雄)講他(遠雄)的，我們也沒有同意，大巨蛋有協調、仲裁、訴訟程序。不是遠雄外面喊一喊，我們就要聽你的。」

柯文哲今天赴北市議會總質詢，議員應曉薇問柯文哲，遠雄基於基地退縮、都審延宕等，向市府求償2.19億元，並要求展延工期，柯文哲說，北市府沒有同意，「不是遠雄外面喊一喊，我們就要聽你的。」

都發局長黃景茂也表示，當時都審的電腦防災審查，之所以要求大巨蛋建築退縮，是因為影城棟有壅塞點，甚至審查時，遠雄也自己同意退縮，總共退縮面積約503平方公尺，是基於公共安全，與賠償是兩回事。

應曉薇說，大巨蛋案，不僅遠雄說自己有委屈，台北市政府其實也受盡委屈，要求北市府應該捍衛大巨蛋權益。