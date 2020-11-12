高中職招生低恐關閉 北市教育局坦言：難免面臨退場

少子女化衝擊，私立高中職近年招生慘兮兮，甚至有部分高中面臨退場。教育局長曾燦金今表示，市府已有三種政策來協助學校，第一從類科調整，第二為學校整體轉型，第三是退場機制。針對私校轉型有1億以上的經費補助各校，但，難免會面臨到退場。

北市教育局統計，102學年起北市高中職學生數7.2萬人，103學年度6.5萬多人明顯下滑，108學年度跌至5.8萬多人。

「從人口學跟社會學，這已經無法回去，只能穩住。」曾燦金表示，其實未來還會繼續在下降，建議私立高中職應早點因應，包括北市公立的高中技職，也會提早做準備，尤其是社區型的高中，要考慮到108課綱同步去收生，包括減班還有減少人，目前公立學校已經降到35人，減班機制上一波去年已有減少執行，今年狀況稍為穩定，額度減得較少。

面臨招生不足情況下，如何解決學校將來經營問題，曾燦金表示，私立學校的部分，高職要考慮到市場發展的需求，要有一個類科調整，不過這改變有點不容易，像是產業發展、社會發展及學校的特色與環境，能不能執行與配合也是大問題，所以此部分要整體進行盤整環境，比如教育、產業與企業的需求，類科調整也就勢在必行。

在類科調整方面，曾燦金指出，現在比較明顯的是景文高中的寵物美容科，是在商業經營科底下去發展，另外，銀髮族的照顧也成立照顧服務科，將會慢慢觀察社會需求性從類科調整。

「私校補助政府大概有1億以上的經費，來協助各學校轉型跟類科調整。」曾燦金表示，市府會伸出手協助，像十信高中改為幼華高中成立電競班，招生情況穩定，初期會給予經費補助，配合類科改造環境部分，像是電競班需要比賽，在設備上也就會補助校方，讓社會了解此產業需求。

另外，學校整體轉型，曾燦金表示，在學校空間部分，幼華高中有一棟校舍承租給東吳大學，一年年收就將近兩千六百多萬收入，暫時穩住學校經濟，還有泰北高中有空間能做非營利幼兒園。

曾燦金表示，若是要轉其他事業，像是「長照、日照」這是校方必須要鼓起的勇氣，如學校有意願，政府都願意從旁協助，目前有些學校正在與企業討論，不過，「部分學校會有守住祖產的概念，畢竟一身從事教育工作，要讓這些學校一次改變，他們需要一個很大的挑戰。」

曾燦金說，有些學校在轉型的方面，不是非常有勇氣，所以政府會建議減班，也會給予額外補助，提供師資上的環境調整，因應產業上的發展與社會脈動。

曾燦金舉例，開平高中招生率穩定，因感受到少子女化壓力，也正在考慮轉型，包括學校改建，跟其它私校合作，像是和復興高中，另還有香港的經營團隊正考慮跟面臨危機的高中合作。

去年文德、喬治、強恕高中去年招不足，市府該如何採取對策？「難免會面臨到退場。」曾燦金感嘆，如果有會先輔導類科調整及轉型發展，「我覺得一定會面臨到（關閉）。」所以也一再提醒學校，校方要做類科調整或是實驗轉型學校。

曾燦金表示，學校可改辦社會福利事業，及其他教育事業與文化事業，但必須要很大更動，因為包括法人需要改變，如果是文化事業就是主管機關從教育局移手給文化局為整體轉型，這是在法規內允許的情況。