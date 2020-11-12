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全台最「金」土地公在中和 文化季開跑護佑在地

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
中和南山福德宮有全台最高108尺的土地公神像。圖／中和區公所提供
中和南山福德宮有全台最高108尺的土地公神像。圖／中和區公所提供

一年一度的中和土地公文化祭即日起至22日盛大展開，包含土地公故事展、祈安賜福三獻禮、擲神筊大賽、闖關送文創好禮等活動。中和區長賴俊達表示，中和南山福德宮有全台最高108尺的土地公神像，力行福德宮則有全國唯一5尺2金面土地公，在地土地公廟更高達70座，藉由文化季除發揚在地特色，也希望福德正神能護佑全民一整年。

賴俊達指出，土地公文化祭已邁入第9個年頭，每年都吸引眾多民眾參與，今年在適逢防疫，感謝宗教團體配合，取消或縮減大型宗教活動，並提供防疫物資及基金，無私的愛與土地公精神相輔相成，如福德正神無私奉獻護佑每一位庶民。

賴俊達表示，今年文化祭設計一系列文創精美紀念品，包含土地公造型悠遊卡1000份、土地公帆布後背包、旅行收納包、土地公小領巾、小神衣吊飾等文創好禮，歡迎民眾闖關抽獎，更有最受歡迎的「擲神筊大賽送4K、55吋電視」、及「DIY手作彩繪遛遛球及土地公捏麵人」，歡迎全家大小22日一同至中和公園參與。

力行福德宮主委林寬仁表示，清朝時先民沿淡水河進入中和，是北台灣早期開墾地區，因此祭祀土地公，祈求能在地安居，中和人口也從過去13個村莊，成長至現今93個里；中和區里長聯誼會主席呂福來表示，中和早年務農人口相當多，民眾祭拜土地公希望全年無災無害，也祈求物產豐收。

中和土地公文化季即日起盛大展開。記者吳亮賢／攝影
中和土地公文化季即日起盛大展開。記者吳亮賢／攝影
中和力行福德宮有全國唯一5尺2金面土地公。圖／力行福德宮提供
中和力行福德宮有全國唯一5尺2金面土地公。圖／力行福德宮提供

土地公 文創 淡水河

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