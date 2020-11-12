新北市農漁民長者免費健檢 侯友宜：無人數限制

新北市政府提供50歲以上農、漁民免費健康檢查，新北市長侯友宜今天前往醫院了解農漁民健檢情況，他表示，健檢沒有人數限制，心血管等高階健檢都是關鍵項目，兩年做一次即可。

新北市政府辦理「農漁民長者免費健康檢查」今年邁入第12年，凡50歲以上、設籍新北市的農、漁民皆可參加，並針對農、漁民職業特性與環境，規劃專屬七大重點檢查項目，另鑒於心血管疾病為長者常見疾病，納入高階健檢項目「心血管鈣化指數分析」。

侯友宜今天到新北市立聯合醫院三重院區視察農漁民健、檢情況，現場和長者比試握力，挑戰走直線考驗平衡感，還和長者一起做操增加肌耐力，並發放健康指引手冊，鼓勵長者多運動、搭配飲食指南，落實日常照顧。

他會後接受媒體聯訪指出，新北市府提供農漁民免費健康檢查，七大項目價值約新台幣1萬2000元，包含高階健檢「心血管鈣化指數分析」，及肺功能、血糖、血脂、肌耐力等，都是攸關農漁民身體健康的關鍵項目，兩年做一次即可。

不過，市議員何博文今天發布新聞稿質疑指出，符合設籍新北市年滿50歲的農、漁民高達5萬名，但市府目前的預算編列每年只夠約4千個名額免費健檢，且限於市立聯合醫院三重、板橋院區，僧多粥少不夠普及。

侯友宜說：「沒有所謂人數限制。」他重申，該專案提供的檢查項目兩年做一次就夠了，聯合醫院器材都是最新型，提供服務物超所值，希望農、漁民不要忘記有這項專案，歡迎大家都來參加。

新北市農業局表示，農業局是按照往年參與的情況編列預算，議員的建議很好，會看實際需要逐年編列；考量新北市幅員遼闊，為方便長者可就近受檢，將評估擴大受檢醫院數。

農業局長李玟說，每年符合資格人數約2萬5000人，今年報名參加健檢的人數為4506人，目前已檢查完畢3914人，健檢時間到11月底，會積極透過農漁會系統邀約、接駁車等各種方式鼓勵參與健檢，超過預算的部分會另行追加。