連續12年辦農漁民免費健檢 侯友宜今至聯醫訪視

新北市連續第12年舉辦農、漁民免費健康檢查，年滿50歲即可每2年參加一次健檢，新北市農業局表示，今年8月起開始受理農漁民報名並陸續檢查，今年首次發送「農漁民健康指引手冊」，由醫院專業醫療團隊分析前5大農漁民常見疾病、影響及改善措施，並配合「新北動健康」，鼓勵長者透過手冊落實日常健康照護。

新北市長侯友宜今到新北市立聯合醫院三重院區關心農漁民長者健檢情形，並體驗居家伸展操，侯友宜表示，農、漁民長期在戶外環境從事生產工作，除面臨氣候變遷影響，因機械事故、噴灑農藥等發生職業傷害風險相當高，市府辦理全國唯一「農漁民長者免費健康檢查」，針對農、漁民長者常見的工作傷害項目及好發疾病，規劃總價值約1萬2000元的7大項重點檢查項目。

農業局表示，根據聯合醫院統計，農、漁民長者常見疾病，包含肥胖、肺功能異常、血糖異常、肌耐力衰弱、血脂肪異常等，此次與醫院合作推出健康指引手冊，文字淺顯易懂再搭配圖示，適合長者閱讀，手冊也結合「新北動健康」政策，鼓勵長者多運動、搭配飲食指南，以達預防、降低罹病機率。

鑒於心血管疾病位居國人十大死因第二，今年度延續高階健檢項目「心血管鈣化指數分析」，以高科技電腦斷層掃描儀器進行檢查，非侵襲性且無需打顯影劑，5分鐘即可有效監測罹患心血管疾病風險，讓農、漁民長者安「心」顧健康。