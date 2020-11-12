青年人口流失？ 新北議員要求成立青年局
新北市議會近期審議新北明年度預算，新北市議員周雅玲處指出，目前青年事務委員預算編列持續增加，且明年度還要試辦「青年行動辦公室」，為何不直接成立青年事務局。
新北市府在2016年8月29日成立青年事務委員會，以跨局處方式推動青年事務，不過近幾年各縣市紛紛成立青年事務局，也讓多名藍綠議員在議會要求成立青年事務局，新北市長侯友宜則都回應，會傾聽年輕人聲音，各局處也會直接面對。
周雅玲表示，青年事務委員會2020年編列220萬元，舉辦許多場創生培力坊、學校社團青創交流合作、跨局處合作推動相關關活動，像是勞工局大專青年暑期工讀及青年就業公民審議、經發局青年節電大使及亞洲電競公開賽等項目。
周雅玲說，今年7月更成立青年專區彙整12個局處共87個青年計畫，明年預算增加至505萬元，並試辦青年行動辦公室，擴大辦理青年主題座談及地方創生計畫，為何不直接設立青年事務局。
周雅玲指出，新北市府應成立青年事務局，比照桃園設立綜規科、職涯科、公共參與科，才能跨局處整合青年業務，端出實際的政策讓新北市的青年看見，使不斷流失的青年人口止血。
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