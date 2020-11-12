青年人口流失？ 新北議員要求成立青年局

你以為北投只有溫泉嗎？那就錯了，北投溫泉博物館館長鍾兆佳：「我們不缺故事，只缺時間告訴你。」藉由22週年館慶的藝術裝置、文化活動、特展互動裝置、北投家徽、好運籤詩，讓你從館內玩到館外，認識更多北投在地的美好。

2020-11-12 09:43