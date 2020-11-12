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議員質疑農漁民健檢名額不足 新北：依需求逐年增預算

聯合報 / 記者江婉儀王敏旭／新北即時報導
新北市政府每年補貼1400萬元讓農漁民免費健檢。記者江婉儀／攝影
新北市政府每年補貼1400萬元讓農漁民免費健檢。記者江婉儀／攝影

為照顧第一線從事農業生產工作辛勞的農漁民長者，新北市政府每年補貼1400萬元讓農漁民免費健檢，但新北市何博文質疑，符合設籍新北市年滿50歲的農、漁民就高達5萬人，雖然礙於財政因素，預算無法一次到位，呼籲市府未來須逐年增加編列預算，照顧農、漁民的健康。

凡設籍新北市年滿50歲具農漁會會員或農保資格，且去年度未參加健檢的農漁民，可向戶籍地所在農漁會報名參加免費健康檢查，何博文表示，他肯定市府為照顧年長農、漁民健康的美意，但就目前的預算編列每年只夠提供4000個名額免費健檢，「僧多粥少」，無法讓每名農、漁民做檢查。

何博文說，市府已連續11年辦理補助農漁民長者檢查費用每人約3500元，其中還特別為農漁民長者量身打造，規畫7大項重點檢查項目，包含一般檢查、血液生化分析、醫師理學檢查、肌耐力檢查、營養評估、肺功能檢查、低劑量肺部電腦斷層等來守護農漁民健康，但很可惜的是，可直接照顧民眾的政策市府卻無意普及，每年符合資格的農漁民仍不到10%可享受到市府的補助。

何博文說，目前委外健檢的醫院是由新北市立聯合醫院得標，但聯合醫院的院區卻只有板橋和三重院區，對於分布於郊區居多的農漁民實屬不便，建議市府對於農漁民健檢的服務據點能有所增加，如此才能提高偏遠農漁民前往健檢的意願。市府除了逐年增加健康檢查補助名額外，也須增加健康檢查的服務據點或評估改以核銷方式補助來落實便民之效。

新北市長侯友宜今到聯合醫院三重院區，訪視農、漁民長者健檢狀況，侯友宜受訪表示，每位農、漁民在健康檢查項目每2年檢查一次即可，歡迎每名農、漁民都參加檢查，沒有人數限制，且健檢價值1萬2000元，檢查項目很完整，不要忘記這項照顧專案。

新北市農業局表示，農、漁民免費健檢名額是按照往年參與的情況編列，今年提供4500個名額，會參考議員的建議，局處也會看實際需要逐年編列經費，考量新北市幅員遼闊，為方便長者可就近受檢，未來將評估擴大受檢醫院數。

漁民 健檢

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