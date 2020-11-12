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大巨蛋縮水、都審拖2年 遠雄提求償2億、展延工期

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
遠雄已向市府提出至少四項求償、展延工程，包括商場、影城棟退縮等，向市府求償2.19億；因都審拖延近2年，提出展延工期756天；移樹爭議展延工期475天；市府延遲交地遠雄也提展延工期。本報資料照片
遠雄已向市府提出至少四項求償、展延工程，包括商場、影城棟退縮等，向市府求償2.19億；因都審拖延近2年，提出展延工期756天；移樹爭議展延工期475天；市府延遲交地遠雄也提展延工期。本報資料照片

遠雄大巨蛋已全面復工，拚明年完工。遠雄與北市府的超額利潤重啟談判，預計明年才會啟動，不過遠雄已向市府提出至少四項求償、展延工程，包括商場、影城棟退縮等，向市府求償2.19億；因都審拖延近2年，提出展延工期756天；移樹爭議展延工期475天；市府延遲交地遠雄也提展延工期。

另外，北市府勒令大巨蛋停工，遠雄因停工造成的除鏽等工程經費增加，遠雄副總楊舜欽表示，遠雄後續也會提出相關求償主張，至於數字多少？遠雄還在細算。

北市府的大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，目前遠雄已提出的求償、展延工期，都還在由第三方公正單位協調中，至於目前遠雄提出的求償金額，是希望換算成許可營運時間。

遠雄副總楊舜欽表示，遠雄是基於回歸當初合約執行計畫書內容，因施工環境變更、市府要求等，遠雄提出公司權益主張。因商場、影城棟退縮，導致由容積、建蔽率變少，遠雄才會提出求償意見。

至於都審審查時間拖延，楊舜欽表示，都審應回歸都審審查本體，但若是逾越都市防災審查內容，涉及細部規範部分，多了多少審查時間，遠雄也會提出自己的權益主張。

陳世浩表示，當年北市府與遠雄的大巨蛋合約，並沒有都審時間等相關約定，其中都審要求遠雄建物退縮，北市府認為這是依法要求，遠雄提出2.19億元求償，北市府認為不宜，所以市府並未答應，第一次遠雄與北市府協商無共識，8月找第三方專家召開協調委員會，委員還沒有同意，要求遠雄將請求權補強，尚未定案。

陳世浩說，目前協調過程，遠雄提出的相關求償，遠雄是希望請求換算成許可營運天數，以求償2.19億元為例，遠雄是提出延長35天的許可營運，至於目前遠雄提出的展延工期，依合約，目前大巨蛋遠雄工期已經合法展延至2019年3月，儘管遠雄承諾明年完工，不過從去年開始已經算逾期，若逾期完工，北市府可以向遠雄求償，一天10萬元上限為900萬元。

至於接下來的超額利潤重啟談判，遠雄與北市府都表示，與遠雄所提求償無關，不會影響超額利潤談判，目前遠雄已經重新送來修正後的投資營運計畫書，不過目前市府尚未核定，預計明年才會重啟談判。

北市 大巨蛋

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