新北歡樂耶誕城明正式開城 將加強取締違規車輛

新北歡樂耶誕城將在明天正式開城，今年與迪士尼合作以「Disney Fairy Tales 迪士尼經典童話」為主題，預估吸引人數將再創新高，新北交通局指出，活動區域周邊行車動線及停車場均有交通管制，呼籲民眾多搭大眾運輸工具。

歡樂耶誕城燈區從市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園延伸到府中商圈，交通局交通安全科科長林昭賢說，交通管制範圍包括主要燈區範圍將依現場車流及行人穿越量，彈性交通管制，警方也會加強取締沿線違停車輛。

林昭賢說，市府前的市民廣場停車場在活動期間，會有大量的停車需求，為了避免等候的車輛回堵影響縣民大道，活動期間縣民大道、新站路口往土城方向每日下午3時至晚間11時將禁止左轉新站路，車輛可至漢生東路或至民權路左轉。

除了市民廣場停車場外，歡樂耶誕城附近還有特專三停車場、民權立體停車場；府中商圈附近則有府中立體停車場、府後立體停車場及板橋國小地下停車場，所有停車場出入口將實施滿場及出入口管制，避免車輛佔用道路。

林昭賢也說，活動期間人潮眾多，市府周邊人行道每日下午4時到晚間11時禁止騎乘自行車，須以牽引方式通行。板橋秀泰影城前捷運板橋站1號出口YouBike租借站部分車柱配合乘客上下車，活動期間暫停營運。

至於市民廣場旁的YouBike新站路站、新府路站、板橋車站、捷運板橋站3號出口站、捷運府中站1號出口站、3號出口站，平日下午6時到晚間11時、假日中午12時到晚間11時，都暫停車輛借還。