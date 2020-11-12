台南降低熱島效應 綠屋頂兵團助攻

為降低熱島效應，台南市環保局大力推動綠屋頂，3年來已補助17處基地在屋頂植栽綠化，面積約1747平方公尺，每年固碳當量約524公斤，節電量約13萬度。明年預計編列3百萬元繼續推動，改善都市熱島效應。

建築材料蓄熱、汽機車排放廢氣及廢熱、室內悶熱增加空調使用等因素，使都市氣溫高於郊區，形成所謂的熱島效應。防制措施主要有通風、遮蔭、降溫3種措施，在建築物周曹植栽綠化，如綠屋頂、綠牆等屬於建築物降溫措施。

環保局表示，研究顯示設置綠屋頂可讓室內降溫約2.5度。裸露的屋頂直接接觸光輻射及熱，熱漲冷縮易產生龜裂，若多了一層綠色保護，除隔熱效果外，又減少能源消耗並延長建築壽命。

市長黃偉哲表示，種植花草植物，將屋頂綠化，不僅可以吸引鳥類、蝴蝶等生物棲息，營造出微型生態綠洲外，也達到隔熱降溫、減緩暴雨逕流、淨化空氣等環境改善目標。

環保局長謝世傑表示，改善都市熱島現象可從節源開流做起，「節源」包括搭乘大眾運輸工具、多走路、騎單車或電動車，減少交通工具排放廢熱；使用隔熱磚、隔熱漆等建材，也可減少熱能進屋。「開流」方法為增加都市綠意、水域，加強蒸發散熱。或是避免建物路造成風阻，為風留路將熱帶走。「節源開流」都很重要，「綠屋頂」能讓兩個願望一次滿足。

台南市環保局於106年起推動屋頂綠化植栽補助作業，3年來補助金額近900萬元，基地包括機關7處、學校6處、社區住宅2處、商辦2處等17 處。另外，環保局與環保署也補助8處綠牆，有助於改善都市熱島效應。明年環保局綠屋頂補助對象為公有建、集合式璧宅、公寓大廈、商辦大樓等屋頂平台綠化。