遭爆威脅下屬？北市體育局長臉書道歉：連累柯文哲

北市議員李柏毅在質詢爆料，北市體育局長李再立將公務會議室作為私人所用，更公布錄音檔爆李再立說「你整我比較容易？還是我整你比較容易？」涉威脅下屬。對此，李再立昨天透過臉書強調，希望同仁不要藉由爆料方式來排解個人情緒，這樣會傷害體育局及體育運動的形象，強調自己「連累市長很抱歉」。

李再立在臉書發文表示，「節錄片段錄音，很容易產生斷章取義的錯誤」、「局務會議是公開場合，十多人參加，未指名道姓，語氣平和，如何威脅霸凌？」

李柏毅在議場提出一段11月4日的錄音檔，錄音檔內容為李再立在體育局的局務會議中，嗆同仁「你有朋友，我也有朋友，我也有學生是當記者」、「誰丟了東西，大家心裡都有數」、「你整我較容易？還是我整你較容易？」「我台語不好，我不喜歡被人家卡」，議員質疑，李再立是在恐嚇同仁？

「同一段話，各自解讀。」李再立透過臉書表示，那天局務會議談話的用意在於強調組織文化的重要性，局裡有很多事可以經由內部的溝通協調獲得解決，希望同仁不要藉由爆料方式來排解個人情緒，這樣會傷害體育局及體育運動的形象。