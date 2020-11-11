淡水第一漁港解說牌涉抄襲 漁業處：已拆除並罰廠商

新北市淡水第一漁港在今年年中完工，為讓民眾了解詳細資訊，新北市漁業管理處在當地設解說牌，但被在地文史工作者陳先生質疑，解說牌內容涉及抄襲，漁業處表示，會依合約裁罰廠商，並將現有牌子拆除。

漁業處表示，造成文史工作者困擾深感抱歉，已立刻責由廠商盡速修正完畢，其中構成審核不實，該案已由工程設計廠商跟當事人說明，會將現有的牌子拆除，並請文史工作者陳先生協助文字撰寫，重新製作新的解說牌，供遊客深入認識淡一漁港，至於裁罰部分，會依合約處罰10000元懲罰性違約金。

怡興工程顧問公司表示，此件確為公司疏失，當時為推廣滬尾漁港，同仁設計解說牌時，網路取材自內容最完整的資料，惟文字取用未臻謹慎，現已將解說牌拆除，同時也積極與原作者陳先生說明並取得諒解。