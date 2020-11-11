雙11不只是購物節 地政節慶祝大會新北奪10項優等
雙11全民瘋購物，但少為人知的是，今天也是我國的地政節，內政部今舉辦「地政節慶祝大會」，其中新北市在直轄市組評比獲「地籍及土地登記、地價、地用、測量、不動產交易、公地行政、土地使用編定管制、市地重劃、地政資訊作業、綜合整體表現」10項優等，另「地籍圖重測計畫」、「公共建設用地協議取得執行成效」亦獲得優等獎，表現亮眼。
據宜蘭縣政府官網資訊，民國43年11月11日「中國土地改革協會」第三次年會專案決議，每年11月11日為「地政節」，取「十一」二字為合「土」字，展示土地改革標幟，報奉內政部核定後實施。
內政部今舉辦地政節慶祝大會，除表揚評比優良的縣市，也頒發地政界最高殊榮「地政貢獻獎」，其中新北市地政局重劃科長李先智在任內推動GIS技術建置改善地價區段圖作業及超過10案重劃案，從行政院長蘇貞昌手中接過此難得殊榮。
此外，新北市城鄉局於今市政會議中獻獎「土地利用監測績優單位」獎項，內政部營建署統整105年至109年各縣市府執行國土利用監測變異點情形，新北市總計查獲354處，查報率達100%，且後續仍追蹤列管，執行成效受中央肯定。
新北農業局則於在山坡地保育利用管理上，會同市府及各公所共同守護山坡地，避免未經水土保持申請即擅自開發行為，執行績效良好，獲行政院農委會頒發「績優單位」獎牌，同樣於今日市政會議中獻獎給市府。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言