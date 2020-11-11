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雙11不只是購物節 地政節慶祝大會新北奪10項優等

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市城鄉局執行國土利用監測變異點績效良好。圖／新北城鄉局提供
新北市城鄉局執行國土利用監測變異點績效良好。圖／新北城鄉局提供

雙11全民瘋購物，但少為人知的是，今天也是我國的地政節，內政部今舉辦「地政節慶祝大會」，其中新北市在直轄市組評比獲「地籍及土地登記、地價、地用、測量、不動產交易、公地行政、土地使用編定管制、市地重劃、地政資訊作業、綜合整體表現」10項優等，另「地籍圖重測計畫」、「公共建設用地協議取得執行成效」亦獲得優等獎，表現亮眼。

據宜蘭縣政府官網資訊，民國43年11月11日「中國土地改革協會」第三次年會專案決議，每年11月11日為「地政節」，取「十一」二字為合「土」字，展示土地改革標幟，報奉內政部核定後實施。

內政部今舉辦地政節慶祝大會，除表揚評比優良的縣市，也頒發地政界最高殊榮「地政貢獻獎」，其中新北市地政局重劃科長李先智在任內推動GIS技術建置改善地價區段圖作業及超過10案重劃案，從行政院長蘇貞昌手中接過此難得殊榮。

此外，新北市城鄉局於今市政會議中獻獎「土地利用監測績優單位」獎項，內政部營建署統整105年至109年各縣市府執行國土利用監測變異點情形，新北市總計查獲354處，查報率達100%，且後續仍追蹤列管，執行成效受中央肯定。

新北農業局則於在山坡地保育利用管理上，會同市府及各公所共同守護山坡地，避免未經水土保持申請即擅自開發行為，執行績效良好，獲行政院農委會頒發「績優單位」獎牌，同樣於今日市政會議中獻獎給市府。

新北市地政局重劃科長李先智(右)榮獲第25屆地政貢獻獎，今從行政院長蘇貞昌手中接過此難得殊榮。圖／新北地政局提供
新北市地政局重劃科長李先智(右)榮獲第25屆地政貢獻獎，今從行政院長蘇貞昌手中接過此難得殊榮。圖／新北地政局提供
新北市農業局榮獲中央山坡地監測獎項，今獻獎給市長侯友宜(右3)。圖／新北農業局提供
新北市農業局榮獲中央山坡地監測獎項，今獻獎給市長侯友宜(右3)。圖／新北農業局提供

內政部 行政院

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