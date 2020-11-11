「香草」綠屋頂 汐止崇德活動中心好療癒

汐止區崇德里將原本沒在使用的活動中心頂樓整理後，打造了為綠屋頂，並且種了許多以香草為主題的花花草草，還培養了導覽義工，中文導覽之外，還包括英文、日文導覽，今(11)日市議員廖先翔、汐止區長陳健民到現場參觀。

汐止崇德市民活動中心三樓，爭取市府環保局經費，進行了以香草植物為主題的綠屋頂計劃，裡頭種植了各類的花花草草，包括七里香、迷迭香、薄荷等香草，另外，也有野牡丹、槴子花等等，而另一頭則是生態池，讓原本閒置的頂樓空間，現在整個大變身，成了一處空中花園。

市議員廖先翔表示，如果有看到台灣比較都市化地方的一些空照圖，都會發現空照景觀不是很好，許多都是違章建築或是鐵皮屋頂，不止不美觀又有吸熱的效果，對於環境來說並不是那麼的環保，崇德里的蘇里長也響應市府的政策，也在頂樓做了綠屋頂，有園藝方面的一些植栽，這只是一個示範點，旁邊的社區大樓看到活動中心頂樓的轉變，也會有加入綠屋頂的想法，讓整體環境能夠更好。

汐止區長陳健民指出，現在活動中心有一個像是公園的場域，有種花草綠美化也有生態池，也有種菜可以提供未來老人共餐，那綠屋頂除了小公園概念，也可以做為城市生態跳島，可以讓都市叢林裡面生態更豐富，未來的生態池我們會養蓋斑鬥魚，也希望能夠成為鳥類棲息的場域。

崇德里長蘇宏杰說，希望從活動中心做起做一個示範點，讓附近社區也能夠一起響應綠屋頂的政策，我們活動中心綠屋頂生態池未來提供做登革熱防範示範，也有以香草為主做一些引蝶誘鳥跟趨蚊的部分，我們還有雨水收集水樸滿、自動澆灌系統，我們種的菜會提供銀髮俱樂部共餐，香草類植物我們會提供花草茶做下午茶的使用，所以，我們歡迎各界來參訪，我們這邊也備有中文導覽、英文導覽、日文導覽，歡迎大家預約參觀。