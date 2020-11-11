滬尾之役變身創意料理 淡古線上教你做菜

新北市立淡水古蹟博物館歷經1年的籌備與研發，清法戰爭滬尾之役「五感體驗」的重頭戲之一「品味1884培育活動－滬尾之役創意料理線上課程」，使用新北在地食材與特色小吃，運用食物設計將歷史場景搬上餐桌，讓食物說故事。

淡水古蹟博物館柏麗梅表示，依據法戰事發展的時序，構思設計6道創意料理的食譜，並陸續推出線上料理教學課程，讓大家在家也能學習，做出滬尾之役創意料理，分別有前菜、湯品、2道主菜、特色調飲、甜品，混搭薯泥、淡水鐵蛋及時蔬，用線上的方式提供創意，讓民眾在家就能夠動手做。

淡古館長柏麗梅指出，清法戰爭滬尾之役系列活動今年主打五感體驗，味、嗅覺的部分以歷史故事開發創意料理，首波公布6道食譜，接著將陸續發布各道料理的線上教學影片，知名YouTuber、主廚及部落客也會利用不同管道教大家做菜。