2020光棍節結婚脫單 新北目前有238對登記結婚

雖然11月11日被稱為光棍節，但也有人認為諧音如同「一生一世」、「一心一意」，農民曆宜嫁娶。新北戶政所打造結婚留影專區，並贈送雙11甜蜜婚禮小物，截至今天下午4點有238對新人登記，在光棍節告別單身。民政局訂本29日將在淡水滬尾藝文園區辦「幸福的香氛」未婚聯誼，即日起可到民政局官網下載報名表。

新北市民政局統計今年5月20日有1092對登記結婚，國慶日有569對，七夕情人節73對，光棍節僅少於520和國慶日。今年特殊日結婚共2487對，和去年1707對成長1.46倍，打破近3年紀錄。

民政局長柯慶忠說，現代新人喜歡在浪漫好記的特殊日期登記結婚，如幸福1+1元旦、西洋情人節、愛的圓周率314白色情人節、520我愛你、七夕情人節、雙國慶及光棍節等。

戶政科長顏耀明說，新北市近3年光棍節結婚登記僅2018年因農民曆不宜嫁娶，只有55對登記，其他每年皆超過百對新人。

不同於上次的國慶日主題，今年雙11樹林戶政所布置「幸福列車11層彩繪階梯」，象徵新人搭上幸福列車，吃完巧克力棒棒糖後丟掉小棍子，象徵脫單；中和戶政所推出「脫單情人節」婚攝區，贈送卡哇伊「熊（最）甜蜜果乾」獻上祝福。

泰山戶政所以4隻球棒創意排列「1111棒球場景」，祝福新人揮出「愛情全壘打」，贈送「棒球手套鑰匙圈」寓意人生好「棒」；林口戶政所設立粉紅泡泡「甜滋滋」拍照打卡專區，致贈蜂蜜果醬祝新人甜蜜幸福。

樹林政戶所登記的警察張任里與劉芸綺因工作認識，劉芸綺曾經發生嚴重車禍，多次手術，迄今仍在復健，她本來提不起勇氣接受感情，但張任里說「我願意邁出99步走向你，只要你意往前走1步」，打動劉芸綺。2人生日分別是10月9日與1月2日，加起來剛好是今天的日子，特別有意義。