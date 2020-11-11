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打開台北城市探險28日開跑 柯文哲盼長遠舉辦

中央社 / 台北11日電

首屆「打開台北—Open House Taipei」建築空間城市探險28日開跑，開放民眾參訪萬大線潛盾機工地和捷運行控中心等。台北市柯文哲今天表示，希望活動長遠辦下去。

Open House活動源自英國倫敦，自1992年舉辦至今，全球已有近50座城市參與，台北首屆活動將於28日與29日登場。柯文哲下午赴金普頓大安酒店出席「打開台北—Open House Taipei」活動開跑預告記者會。

柯文哲致詞時表示，欲申請舉辦Open House，人口要大於40萬，並需獲得英國總部認證，台北市是繼大阪和澳門後，亞洲第3座得到認證的城市。

柯文哲指出，今年受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，全球只有2座城市可舉辦實體展覽，分別為台北和瑞士蘇黎世，顯見台北市防疫成功。

柯文哲表示，本次開放參觀的空間包含萬大線潛盾機工地、台北捷運行控中心和寶藏巖等；這是台北第一年參與Open House，希望以後長遠辦下去，讓大家看到台北多元開放的一面。

打開台北策展人吳卓昊表示，首屆打開台北為自籌經費舉辦，北市府團隊提供協助，活動開放73個空間探險，當中部分提供預約，名額已告售罄，但仍有半數以上空間可現場排隊或候補，預計吸引5萬人參觀。

日常經典建築師黃金樺表示，推薦今年因疫情回台定居的「海龜族」至Bito與JCA生活實踐所探訪，看看他們如何營造時空錯置趣味，將國外生活經驗巧妙復刻於台北。

白晝之夜藝術總監、豪華朗機工共同創辦人林昆穎表示，過去透過展覽和活動把作品呈現給觀眾，但從來沒有人了解背後環境和相關流程，這次讓大家走進工作室，認識他們的工作空間，這是非常棒的事。

「打開台北」活動將於28日與29日在台北登場，除開放平時民眾無法進入的空間，各空間主理人也規劃專人導覽、工作坊和講座等，增加與民眾交流及理解。

柯文哲 北市

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