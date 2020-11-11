申請銀髮健身俱樂部計畫遭退 徐巧芯批北市螺絲鬆了

衛福部今年7月底推出為期一年「銀髮健身俱樂部試辦計畫」，台北市申請審核卻沒通過，議員徐巧芯指出，一個縣市可申請3處據點，一個據點最高補助100萬，市長柯文哲強調要照顧老人、設置老人運動中心，但中央有一筆補助，北市卻被淘汰，批市府螺絲未鎖緊。衛生局長黃世傑表示，台北不通過是因中央以偏遠地區為優先，新北市也未通過。

徐巧芯指出，中央的銀髮健身俱樂部試辦計畫，衛福部8月25日、9月1日請北市府補充計畫內容，但中央認為北市府沒有增加什麼內容，所以未入選，且北市的項目過於簡略，例如面積、無障礙空間、緊急設備、社區可近性、銀髮族訓練規劃、服務內容、績效指標、經費編列、督導機制等。

徐巧芯說，以台北市的能見度，理應可以脫穎而出，衛福部曾給北市府兩次的補件機會，市府應檢視兩次補件的機會是否有增加什麼內容，若每次補件的資料確有疏失，她要求市府的螺絲要鎖緊，不要讓別人看台北的笑話。

徐巧芯要求，若真的是北市府計畫寫得不夠好，應該要改進與檢討，明年度若還要提相關計畫不能再發生相同的疏失。 對此，柯文哲昨天在議會答詢時表示，會確認是哪個局處負責申請相關計畫，會自己看過後再寫檢討報告。

另外，對於北市成立長者運動中心，社會局長周榆修表示，目前研議成立高齡前瞻健康中心，並將部分體健設施放進日照中心，未來也在規劃成立長者專用的運動中心。柯文哲也表示，因為現在運動中心已經人滿為患，可能會規畫在日照中心中，放置作為給長者使用的運動設施與器材。

另外，有關亞健康中心的設立規範，如何跟健身中心、老人健康中心等作區隔及設立規範，需要跨局處的合作，柯文哲也承諾會在兩個月內提出相關內容。