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不懼疫情逆勢成長 新北愛心大平台今年募資近13億

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市去年6月17日成立大平台，媒合成果已超過16億元。圖／新北社會局提供
新北市去年6月17日成立大平台，媒合成果已超過16億元。圖／新北社會局提供

疫情影響，社福團體等捐款縮水，但新北市「好日子愛心大平台」卻逆勢上揚，社會局長張錦麗今於市政會議專案報告時指出，今年愛心大平台共募集超過12.8億市值的善款和物資，是過去「實物銀行」年度募資的4倍，已整合13個局處，建置321個專案，除捐贈善款及物資，也會結合局處資源從事各項建設，總計超過386萬人次受益。

張錦麗指出，新北市過去主要透過「實物銀行」募集民間善款及物資，平均每年約媒合2至3億市值，去年6月17日成立大平台後，媒合成果已超過16億元，其中今年度就媒合高達12.8億元，較過去成長4倍。

張錦麗表示，感謝民間團體、宮廟、宗教、企業及個人熱情響應，已有3098 名個人及團體加入捐贈，所有善款及物資將按照捐贈者指定對象，優先補助，若無指定者，則以急需的弱勢團體為優先，13 個局處也建置321個捐款及捐物專案，目前已超過386萬人次受益。

今年受疫情影響，好日子愛心大平台也開設防疫基金專區，截至10月底獲贈款項4526萬元，物資約6041萬元，總市值高達1 億 567萬，將用於補助兒少、老人據點防疫物品及向第一線防疫人員致敬，另也用「以工代賑」計畫及經濟陷困家戶急難處遇金補助。

市長侯友宜表示，社福力是一個國家、城市進步的象徵，也是現代文明社會的指標，不單只是社會局的工作，各單位皆應互相合作，把關懷弱勢擺在首要的任務，建構幸福城市。

愛心 疫情

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