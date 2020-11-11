雙11採購節北市勞動局籲「支持庇護工場春節禮盒」

北市勞動局勞動力重建運用處11日上午在北市府大樓1樓中庭舉辦「健康．轉運．福氣到–庇護工場春節禮盒與轉銜成果發表會」，現場展示北市庇護工場豐富且多元的春節禮盒及產品，同時進行庇護工場員工們健康運動成果頒獎，還成功推薦11名身障者，由庇護工場轉到一般職場成功就業表揚。

因前兩年推出的聯合春節禮盒反應熱烈，締造販售佳績，勞動局長陳信瑜表示，今年再次推出牛年限定的年節禮盒，特定自黃金採購節11日起開賣，至12月31日前訂購春節禮盒，不限盒數即享有早鳥優惠價「幸福聚」禮盒310元、「福相伴」禮盒598元，今年也有許多企業率先認購，呼籲其他企業應採取更積極的行動支持。

陳信瑜表示，禮盒內容物分別在大小盒選用了杏仁果餅乾、黑芝麻醬、美饌果仁、核桃雪球等與往年不同的產品，此外還有庇護員工用心挑選咖啡豆，工場自行烘焙的樸樹咖啡包，以及勝利廚房新研發的純正黑芝麻低溫研磨芝麻醬等等，不只做公益，更能吃得美味又安心。

陳信瑜說，北市府團隊長期支持庇護工場產品，去年所訂購限定春節禮盒達千盒，且每年採購庇護工場產品金額也達5000萬餘元，近5年累積採購金額2億5仟萬以上，都不是找藝人代言砸下宣導費、或讓藝人自掏腰包做一次性採購的效果，而是長期累積消費者的信賴度，並不斷創新產品研發，回饋消費者的熱情支持。