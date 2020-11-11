淡水第一漁港解說牌涉抄襲 漁業處：拆除重做

淡水第一漁港改建工程年中完工後所設解說牌遭在地陳姓文史工作者投訴涉及抄襲，新北市漁業處今天表示，施作廠商在內容取用上有疏失，將拆除重做解說牌。

漁業處表示，淡水第一漁港從107年開始進行改建工程，經2年多的施作後於年中完工，因此，市府也委託廠商在現場設置解說牌，以說明淡水第一漁港的人文背景及推廣在地文化。

漁業處表示，廠商在製做解說牌時是在網路上搜尋適當的文史資料，結果相中了陳姓文史工作者在臉書上的貼文，文章內容最能說明漁港的歷史沿革，只是在未注意取得作者的同意就取用文章內容製做解說牌，才會有遭原作者指控抄襲的疏失。

漁業處表示，廠商已暫時用塑膠布遮蓋解說牌，明天將進行拆除。未來將在取得原作者同意及協助重新撰寫下，重新製做解說牌。