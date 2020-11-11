北農導入質譜化學快檢農產品 加強管控溯源
台北農產運銷公司今天表示，為確保生鮮蔬果品質，導入可檢出農藥種類及濃度的新式檢驗技術；經統計，10月抽驗1000件農產品，有84件不合規定，已通知農民先停止供應。
北農指出，新式檢驗技術是以質譜化學快檢為主，20分鐘能精確檢出農藥種類及濃度，提升農藥檢測能力，已應用檢測校園午餐、超市通路、農夫市集等農產品，並從通路端追蹤產地耕種農民，加強管控溯源。
北農透過新式檢驗技術在10月抽驗1000件蔬果產品，共84件不符合規定，依規定，已通知不合格供貨農民，停止供應貨品10天；若第2次違規，可要求停止供應1個月，第3次將廢止供應人資格。
台北市市場處表示，蔬果農藥殘留檢驗，應由產地源頭開始管控，已要求第一、第二果菜市場在批發交易前，須先抽檢，若農產品殘留農藥含量不符合殘留容許量標準，就會要求禁止交易，防止讓農產品流入學校、團膳和市場。
市場處指出，負責後端的衛生局則會抽檢已進入市場等通路的食材，會持續與衛生局、北農合作，從源頭與通路雙層抽檢，嚴格把關每個食安環節，也會通知北農加強檢驗違規供貨人貨品農藥殘留。
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