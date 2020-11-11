影／韓國飛來瀕危東方白鸛現金山濕地 鳥友驚豔架大砲

新北市金山一處濕地今天民眾發現一隻名列華盛頓公約鳥類紅皮書瀕危等級的「東方白鸛」，牠在田間及流溪流邊涉水覓食，吸引很多鳥友架設大砲拍攝。鳥友發現腳環有編號A20，是從韓國飛來，今年3月才孵化的亞成母鳥。動保處已派人到場了解，呼籲民眾不要驚擾。

基隆鳥會常務理事沈錦豐表示，東方白鸛被歸類為稀有的冬候鳥。也是基隆鳥會會員的台灣生態旅行促進會理事長余維道說，A20於2020年由禮山白鸛公園(Yesan White Storm Park)野外孵化，人為繫環。禮山郡位於韓國忠清南道北部。

透過韓國忠清南道禮山郡，禮山白鸛公園研究人員提供訊息，這隻東方白鸛是一隻母鳥，3月孵化，5月19日成長、繫環，11月9日11am 從Wan Island 飛離韓國。。

今天中午現場已聚集很多鳥友拍攝，東方白鸛在附近覓食、展翅、飛翔等，但沒有離開濕地，也有民眾跑來看。一名鳥友說，很高興牠能飛來北海岸，他是看到訊息後趕來拍。另名鳥友指出，以前在高雄有發現過，現在能在金山出現很難得，因此大家都趕來拍。