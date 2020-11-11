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鼓勵病人多發問醫護用心聽 奇美今展出新式多媒體衛教
奇美醫學中心集結各科資源、圖像化衛教資料，要幫助癌友提升自我照護力。院方今天展出近來發展的多媒體癌症衛教：有骨轉移衛教遊戲機、「乳癌切除手術醫病共享決策」、「癌症病友Line@」，將連續10天在院內展示。
醫療副院長田宇峯上午代表在第一醫療大樓大廳主持開幕，數百名民眾參加活動。田宇峯說明活動宗旨：近幾年奇美醫學中心推廣「病人安全」，除鼓勵病人「多發問」，也要求醫院同仁要「用心聽」，都是要營造良好的醫病溝通，治療計畫不再僅是由醫師主導決定，而是需要病人充分了解各種治療方式的優缺點後，與醫師共同討論後所下的決策，所以稱為「醫病共享決策」。
田宇峯表示，奇美已有多項癌症治療「醫病共享決策」輔助說明工具，例如早期乳癌是否該接受全乳房切除？攝護腺癌第三期該選擇手術或放射線治療等，呼籲病友在選擇治療方式之前，除了醫師建議之外，可以向醫師索取治療說明，了解各種可以選擇的治療方式後，再提出來與醫師討論出最適合自己的治療方式。
美醫癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳說，台灣平均每4至5分鐘就有1人新確診癌症。癌症治療多樣化，同時也需要病人及家屬具備自我覺察症狀與居家照護能力，才能與醫師共同抗癌成功，然而口語化說明或文字樣的資料病人常常不易了解或記不住，所以近年來奇美採用多媒體視覺化的資料，以互動的方式衛教病人，甚至衛教影片也可以帶回家與家人一起討論。癌症視覺化影片或圖樣設計的衛教工具，有助於病人與醫師溝通。
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