鼓勵病人多發問醫護用心聽 奇美今展出新式多媒體衛教

奇美醫學中心集結各科資源、圖像化衛教資料，要幫助癌友提升自我照護力。院方今天展出近來發展的多媒體癌症衛教：有骨轉移衛教遊戲機、「乳癌切除手術醫病共享決策」、「癌症病友Line@」，將連續10天在院內展示。

醫療副院長田宇峯上午代表在第一醫療大樓大廳主持開幕，數百名民眾參加活動。田宇峯說明活動宗旨：近幾年奇美醫學中心推廣「病人安全」，除鼓勵病人「多發問」，也要求醫院同仁要「用心聽」，都是要營造良好的醫病溝通，治療計畫不再僅是由醫師主導決定，而是需要病人充分了解各種治療方式的優缺點後，與醫師共同討論後所下的決策，所以稱為「醫病共享決策」。

田宇峯表示，奇美已有多項癌症治療「醫病共享決策」輔助說明工具，例如早期乳癌是否該接受全乳房切除？攝護腺癌第三期該選擇手術或放射線治療等，呼籲病友在選擇治療方式之前，除了醫師建議之外，可以向醫師索取治療說明，了解各種可以選擇的治療方式後，再提出來與醫師討論出最適合自己的治療方式。