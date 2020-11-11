柯文哲自誇北市做得好 酸外縣市雙語教育常灌水

北市府國小從105年開始構築國小新式遊戲場，目前完成建置12座共融式遊戲場與9座特色遊戲場，並以未來每個行政區至少有一所國小設置具代表性的遊戲場為目標。市長柯文哲今表示，這幾年下來有18座，明年還會增加21座，公園跟學校將會逐步計畫換置。

建安國小的共融式遊具「迷宮樂園」花費155萬元。柯文哲表示，目前有28所國小推動雙語教育，雙語教育其他縣市常常灌水，北市雙語國小3分之1課程都用英文教材，未來英語也不只在課堂與學校，整座城市都是英語環境，但不可能一下子全市做，大概從南港區的招牌開始做，外國人來也看得懂。

北市國小2016年起開始構築國小新式遊戲場，目前完成建置9座共融式遊戲場、6座特色遊戲場，持續規劃設置，建安國小是第一批設置共融式特色遊具的學校。

柯文哲表示，北市公立國小暨附幼共有445座遊戲場，至今年底為止，將改善完成423座，達成率為95%，預計110年可提前全面完成改善。這幾年在公園跟學校逐步推動設置已有18座，明年還會增加21座，以前罐頭式遊具的特色是便宜也安全，但共融式遊具要多花錢、還要結合民意去設計，不過共融式遊具精神不只是正常人使用，身心障礙者也能一起參與，這也是體現台北市價值觀。

柯文哲還指出，台北市2週前舉辦一場同志大遊行，有13萬人次參加，不僅亞洲最大也是唯一，還有開齋節雖然因為武漢肺炎疫情沒辦，但從共融式遊具到同志大遊行、開齋節，代表的是多元開放的態度。

另外，柯文哲還說，北市教育做得很好，各項評比打分數都是第一名，他提到目前北市28所小學推動雙語教育，明年增加到49校，學校壓力大要編教材、師資也不容易找。「雙語教育其他縣市常常灌水，我們是3分之1課程用英文教材才稱做雙語教育」。

柯文哲進一步表示，英語是國際通用語言，不只是在學校課堂教，招牌也要做，像是在東區門戶計畫推動，整座城市要營造英語環境，但不可能一下子全市做，大概從南港區開始，配合新的都市計畫變得更有規格，即使不懂中文的外國人也看得懂。