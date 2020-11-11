新北募12億善款物資 邀無窮民力當圓夢英雄

新北市府集合民間力量資源，運用在社會福利資源。透過愛心大平台彙集各界幫助，雖然受疫情影響，今年1至10月仍募集新台幣12.8億善款和物資，邀社會加入圓夢英雄行列。

新北市府社會局長張錦麗今天在市政會議中，以「翻轉幸福、體現幸福」為題專案報告表示，新北幅員遼闊、預算有限，必須翻轉舊思維，運用民間人力物力，創新整合才能滿足社會福利的需求。

張錦麗表示，成立愛心大平台媒合社會資源，新增2300餘處照顧兒童、少年、老年、婦女、身障的據點。實物銀行平均每年約媒合新台幣2至3億元，整合13個市政府局處建置321個專案，至今有3000餘善心企業、宗教團體和個人加入圓夢英雄行列。

張錦麗說，這些媒合的資源運用在需要者的身上，已超過386萬人次受益。雖受疫情影響，今年1至10月以參與式循環福利的概念，整合市府所有局處力量，仍募集新台幣12.8億善款和物資。

張錦麗說，除金錢與物資，市府運用人力資源培育社團領航員、佈老時間銀行志工、防疫志工、惜食廚房理菜員，防暴紫絲帶達人、動健康種子老師、道路安全路老師，以及13萬多名志工服務民眾。

市長侯友宜肯定社會局的辛苦付出，以行動服務、智慧發展的作法因應社會變遷，要求各局處的施政服務優先以弱勢族群和偏區為主。