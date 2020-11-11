快訊

盤中突破13,200點關卡創新高！台股無懼MSCI降權重 法人：軋三空力道強勁

新北募12億善款物資 邀無窮民力當圓夢英雄

中央社 / 新北11日電

新北市府集合民間力量資源，運用在社會福利資源。透過愛心大平台彙集各界幫助，雖然受疫情影響，今年1至10月仍募集新台幣12.8億善款和物資，邀社會加入圓夢英雄行列。

新北市府社會局長張錦麗今天在市政會議中，以「翻轉幸福、體現幸福」為題專案報告表示，新北幅員遼闊、預算有限，必須翻轉舊思維，運用民間人力物力，創新整合才能滿足社會福利的需求。

張錦麗表示，成立愛心大平台媒合社會資源，新增2300餘處照顧兒童、少年、老年、婦女、身障的據點。實物銀行平均每年約媒合新台幣2至3億元，整合13個市政府局處建置321個專案，至今有3000餘善心企業、宗教團體和個人加入圓夢英雄行列。

張錦麗說，這些媒合的資源運用在需要者的身上，已超過386萬人次受益。雖受疫情影響，今年1至10月以參與式循環福利的概念，整合市府所有局處力量，仍募集新台幣12.8億善款和物資。

張錦麗說，除金錢與物資，市府運用人力資源培育社團領航員、佈老時間銀行志工、防疫志工、惜食廚房理菜員，防暴紫絲帶達人、動健康種子老師、道路安全路老師，以及13萬多名志工服務民眾。

市長侯友宜肯定社會局的辛苦付出，以行動服務、智慧發展的作法因應社會變遷，要求各局處的施政服務優先以弱勢族群和偏區為主。

疫情 愛心

延伸閱讀

新北拚2022年里里有銀髮俱樂部 先推遍鄉行動專車

布局2022新北民進黨按步驟設聯絡處 國民黨正在反萊豬

新北雙11推商品85折 消費滿200元再抽百萬電動車

全國工業區都沒公托？ 新北：新北產業園區有1家

相關新聞

淡海輕軌藍海第一期15日通車 新北放600秒煙火

淡海輕軌第一期藍海線將在11月15日正式通車，新北捷運局指出，當天會有多名歌手演唱外，下午也有蘋果劇團帶來多項表演，晚間...

業者違法夾帶未經許可垃圾進焚化廠 北市開罰6萬並退運

北市環保局稽查發現，有不肖業者企圖違法清運垃圾，恐危及北市垃圾處理安全。環保局表示，稽查人員昨查獲「誠上企業有限公司」載...

北巿運動館設備銀髮族沒法用 議員批不友善

為了鼓勵長者多運動，北市府在12區運動中心推出65歲銀髮免費使用優惠，不過有長者抱怨館內器材多屬於年輕人使用。因此，北市...

三環六線第一環完成後 新北市府：整體運量跟著起

新北市府統計去年全市前5大運量捷運車站，以板橋站居冠，新埔、淡水 分居2、3名；也發現今年增加環狀線營運後，運量小幅增加...

柯文哲自誇北市做得好 酸外縣市雙語教育常灌水

北市府國小從105年開始構築國小新式遊戲場，目前完成建置12座共融式遊戲場與9座特色遊戲場，並以未來每個行政區至少有一所...

新北拚2022年里里有銀髮俱樂部 先推偏鄉行動專車

為讓長者生活更健康、精采，新北市長侯友宜喊出里里要有「銀髮俱樂部」，目前全市1032里中已達成七成，總計有844處，新北...

地政節慶祝大會 反「區段徵收」民眾場外抗議

內政部舉辦「地政節66周年慶祝大會」，反對「區段徵收」團體及民眾上午前往會場外抗議。長期關注「土地正義」議題的政治大學地...

影／中市275輛復康巴士做公益 愛心服務不打烊

台中市政府社會局響應國際身心障礙日活動，社會局長彭懷真在記者會上表揚今年捐贈復康巴士的公益企業，他表示，台中市目前有27...

文山焚化廠停爐 台中環保局訂公約防垃圾清運費哄抬

台中文山焚化廠今年10月開始進行必要設備改善，今天起至12月10日將全面停休，台中市環保局為防止廢棄物清除業者藉此機會不...

新北雙11推商品85折 消費滿200元再抽百萬電動車

新北市政府8月中號召20家國內外各大電商業者組成新北電商顧問團，協助新北企業透過電商管道開拓經濟。新北多家企業這次雙11...

民眾不滿陽明山漆彈驅猴竟阻擾 陽管處出聲了

陽明山近年因民眾餵食的行為，導致獼猴愈來愈不怕生，甚至入侵北投區湖山里造成住戶困擾，陽明山國家公園管理處去年12月起委託...

街友獲援助 蛻變街遊導覽員

北市「真人圖書館」講師賈亞西曾流浪街頭10多年，當時哪裡有飯吃就往哪鑽。4年前他搖身一變為講師，去年起還當起台北車站「街...

熱門新聞

民眾不滿陽明山漆彈驅猴竟阻擾 陽管處出聲了

影／柯文哲拿雷射筆射穿一排氣球 驚嘆：這根本是武器

影／環保局長備詢挨批不適任 張麗善哽咽「拔官」

台南要抓了！公車停靠站十公尺內不准停車 違者開罰

基隆推淡蘭古道暖東舊道 成立4休息站歇腳、補水上廁所

鯤鯓王平安鹽祭博杯周六日登場 第一名獎金10萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。