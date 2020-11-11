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新北拚2022年里里有銀髮俱樂部 先推偏鄉行動專車

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
物理治療師在平溪里帶健康促進活動及復能指導。圖／新北社會局提供
物理治療師在平溪里帶健康促進活動及復能指導。圖／新北社會局提供

為讓長者生活更健康、精采，新北市長侯友宜喊出里里要有「銀髮俱樂部」，目前全市1032里中已達成七成，總計有844處，新北社會局長張錦麗表示，預計2022年可達成里里都有的目標，另10月起也試辦「行動銀髮俱樂部」，藉由專車前進偏區，提供長者生理檢測、動健康等各項服務，明年正式實施後擬擴大服務範圍。

社會局指出，目前新北總計有726里有銀髮俱樂部，金山、八里、石門、三芝、坪林、石碇、深坑、林口、烏來、萬里、雙溪、鶯歌、三峽、貢寮等14區已達成里里皆有。

張錦麗表示，除了844處提供老人共餐、動健康、文康活動的銀髮俱樂部1.0，還有212處2.0版，提供電話問安、家庭訪視、送餐等外展服務；以及203處3.0至4.0版，提供復健復能課程及臨托服務，並導入智慧系統，雲端記錄生理數據、課程時間等資訊。

張錦麗說，明年將新增150處銀髮俱樂部1.0，並升級50處至2.0及50處至3.0版，預計2022年可達成全市里里有銀髮俱樂部1.0的目標，屆時全市將有約1300處。

此外，10月起針對全國老年人口比例最高的平溪區試辦「行動銀髮俱樂部」，以專車載著設備及人力，提供9里每周一次的服務，國際獅子會300B2區年底也將捐贈一台近兩百萬的專車，預計明年正式上路，並視需求擴大服務至其他偏區。

張錦麗表示，目前行動銀髮俱樂部配有物理治療師、職能治療師、動健康講師，可評估長者健康，訂定復健計畫，並導入科技設備，可量測生理數據後上傳雲端，未來也將在專車建置大型銀幕及新增營養師，提供講座及更多元的服務。

市長侯友宜今主持會議時也裁示，由於公共回饋空間越來越少，老舊廳舍改建也有限，各局處應配合社會局盤點空間及放寬條件，提供更多空間打造銀髮俱樂部。

工務局長詹榮鋒表示，10月起納入公寓大廈管理委員會為銀髮俱樂部1.0補助對象，並在安全無虞的情況下，放寬既存公有維管建築物審查條件，使公有場地有限的情況下，可彈性設置。

行動銀髮俱樂部前進平溪區，運用遠距視訊功能，讓偏鄉長者能即時與專業醫護人員諮詢。圖／新北社會局提供
行動銀髮俱樂部前進平溪區，運用遠距視訊功能，讓偏鄉長者能即時與專業醫護人員諮詢。圖／新北社會局提供

侯友宜 復健

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