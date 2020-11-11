淡海輕軌藍海第一期15日通車 新北放600秒煙火

淡海輕軌第一期藍海線將在11月15日正式通車，新北捷運局指出，當天會有多名歌手演唱外，下午也有蘋果劇團帶來多項表演，晚間更有長達600秒的高空煙火秀，當天歡迎民眾搭乘輕軌等大眾運輸工具，前往參加活動。

淡海輕軌綠山線2018年通車後，藍海線第一期新增台北海洋大學、沙崙、淡水漁人碼頭站。上月交通部履勘，這月初核准營運並函發營運許可，新北市長侯友宜宣布通車後，新增3站免費搭乘1個月。

新北捷運局指出，15日當天上午10點舉辦通車典禮，下午2點邀請30家商家進駐淡水漁人碼頭觀海廣場舉辦園遊會，民眾可從紅樹林捷運站搭乘輕軌至「藍海通車嘉年華」的會場。

捷運局表示，當天蘋果劇團會有「龍宮奇緣」、「遊藝藍海」等表演，也有為了小朋友而舉辦的故事小劇場「探尋藍海」，以及在地團體表演，活動會場還有打卡贈好禮等活動。

15日晚間7點半將會施放長達600秒的高空煙火秀，歌手陳彥允、畢書盡以及搖滾團體八三么都會到場獻唱，捷運局說，漁人舞台廣場、觀景平台及情人橋是觀賞煙火最佳地點外，八里帆碼頭廣場、八里觀海長堤也能欣賞到煙火。