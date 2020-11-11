業者違法夾帶未經許可垃圾進焚化廠 北市開罰6萬並退運

北市環保局稽查發現，有不肖業者企圖違法清運垃圾，恐危及北市垃圾處理安全。環保局表示，稽查人員昨查獲「誠上企業有限公司」載運垃圾，持北市焚化廠進廠遞送聯單，試圖造假夾帶未經許可廢棄物，誠上公司的員工已坦承犯行屬實，將依違反「廢棄物清理法」第9條裁罰6萬元。

環保局表示，繼先前查獲有清除業者，在所屬停車場轉運廢棄物，試圖夾帶進入北市焚化廠，稽查人員持續於延平北路七段週邊攔查，查獲誠上的清除車輛行車路線異常，盤查誠上員工，員工坦承因北市焚化廠處理費較低，原本應送往的焚化廠也因歲修無預警刪減進廠量，所以車子先到外縣市收垃圾之後開回停車場，等明天一早繼續收北市產源垃圾，一併送入北市焚化廠。

因違規屬實，北市環保局稽查人員當場依違反「廢棄物清理法」第9條開罰6萬元罰鍰，同時退運，要求誠上公司將廢棄物運回產源。

環保局表示，目前也為北投焚化廠歲修期間，北市每日平均約2200公噸垃圾，尚無法完全焚化，須借助3座焚化廠垃圾貯坑暫置，暫置垃圾量至11月10日已達3.9萬噸，須待北投焚化廠歲修完成，陸續起爐後逐漸消化，至明年1月中下旬才能處理完畢。

環保局表示，北投焚化廠歲修期間，雖未刪減清除業者進入焚化廠許可量，也不允許清除業者違規夾帶未經許可垃圾進入北市焚化廠，避免危及北市垃圾處理安全。

環保局呼籲，環保局於10月26日已函知所有焚化廠清除業者，嚴禁清運未經許可產源廢棄物進入北市焚化廠，清除業者受託清除廢棄物應與產源簽屬契約，並將廢棄物運往同意代處理的焚化廠，如有違規事實，環保局將嚴重處分，絕不寬待。