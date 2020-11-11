快訊

譚德塞老家激戰! 衣索比亞「提格雷叛亂」...難民湧入蘇丹

「梵高」轉中颱 彭啟明：周四、周五降雨機率大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

文山焚化廠停爐 台中環保局訂公約防垃圾清運費哄抬

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中文山焚化廠今年10月開始進行必要設備改善，今天起至12月10日將全面停休，台中市環保局邀集台中市廢棄物清除處理公會、環保局工會、文山焚化廠的民營清除業者，共同簽署「代清運費用不漲價」及「不棄單不停止收運」公約。圖／台中市環保局提供
台中文山焚化廠今年10月開始進行必要設備改善，今天起至12月10日將全面停休，台中市環保局邀集台中市廢棄物清除處理公會、環保局工會、文山焚化廠的民營清除業者，共同簽署「代清運費用不漲價」及「不棄單不停止收運」公約。圖／台中市環保局提供

台中文山焚化廠今年10月開始進行必要設備改善，今天起至12月10日將全面停休，台中市環保局為防止廢棄物清除業者藉此機會不合理調漲垃圾清除費用或惡意中止收運契約，邀集台中市廢棄物清除處理公會、環保局工會、文山焚化廠的民營清除業者，共同簽署「代清運費用不漲價」及「不棄單不停止收運」公約，維護市民權益。

環保局代理局長陳宏益表示，文山焚化廠已營運25年，3個爐今天起至12月10日停爐不燒垃圾，12月10日後三個爐會依序點火恢復焚燒量能，其它不影響垃圾焚燒的附屬設施改善時間則比較長，預計明年2月25日前改善完成。這段期間文山焚化廠一般廢棄物及一般事業廢棄物代處理費用均未調漲，也不會減少垃圾進廠量。

陳宏益呼籲，清除業者不應於必要設備改善全面停休期間，以相關名義任意棄單或增加清除處理費用，應配合市府規劃，協助轄內廢棄物清運處理，相關行政配合度也將列入未來核定「進廠核可量」的參考依據。

環保局指出，「清除機構的清除費用」是依其服務內容及市場機制評估營運成本而定，若清除機構的清運費用涉及聯合調漲等情事，或聯合壟斷市場違反「公平交易法」民眾可直接向公平交易委員會提出檢舉。

廢棄物 台中市 漲價

延伸閱讀

為防露天燃燒加大空汙 屏東推出無人機加強稽查

花蓮環保局利用車牌辨識系統 加強空汙管控

拍MV燒布景留廢棄物 苗縣環保局開罰高爾宣胞兄

惡劣！犯罪集團偷倒非法廢棄物 台南河川地溶出有害物質

相關新聞

業者違法夾帶未經許可垃圾進焚化廠 北市開罰6萬並退運

北市環保局稽查發現，有不肖業者企圖違法清運垃圾，恐危及北市垃圾處理安全。環保局表示，稽查人員昨查獲「誠上企業有限公司」載...

北巿運動館設備銀髮族沒法用 議員批不友善

為了鼓勵長者多運動，北市府在12區運動中心推出65歲銀髮免費使用優惠，不過有長者抱怨館內器材多屬於年輕人使用。因此，北市...

三環六線第一環完成後 新北市府：整體運量跟著起

新北市府統計去年全市前5大運量捷運車站，以板橋站居冠，新埔、淡水 分居2、3名；也發現今年增加環狀線營運後，運量小幅增加...

民眾不滿陽明山漆彈驅猴竟阻擾 陽管處出聲了

陽明山近年因民眾餵食的行為，導致獼猴愈來愈不怕生，甚至入侵北投區湖山里造成住戶困擾，陽明山國家公園管理處去年12月起委託...

淡海輕軌藍海第一期15日通車 新北放600秒煙火

淡海輕軌第一期藍海線將在11月15日正式通車，新北捷運局指出，當天會有多名歌手演唱外，下午也有蘋果劇團帶來多項表演，晚間...

地政節慶祝大會 反「區段徵收」民眾場外抗議

內政部舉辦「地政節66周年慶祝大會」，反對「區段徵收」團體及民眾上午前往會場外抗議。長期關注「土地正義」議題的政治大學地...

影／中市275輛復康巴士做公益 愛心服務不打烊

台中市政府社會局響應國際身心障礙日活動，社會局長彭懷真在記者會上表揚今年捐贈復康巴士的公益企業，他表示，台中市目前有27...

文山焚化廠停爐 台中環保局訂公約防垃圾清運費哄抬

台中文山焚化廠今年10月開始進行必要設備改善，今天起至12月10日將全面停休，台中市環保局為防止廢棄物清除業者藉此機會不...

新北雙11推商品85折 消費滿200元再抽百萬電動車

新北市政府8月中號召20家國內外各大電商業者組成新北電商顧問團，協助新北企業透過電商管道開拓經濟。新北多家企業這次雙11...

街友獲援助 蛻變街遊導覽員

北市「真人圖書館」講師賈亞西曾流浪街頭10多年，當時哪裡有飯吃就往哪鑽。4年前他搖身一變為講師，去年起還當起台北車站「街...

街友自力 卡在難辦低收

北市街友有6、700人，賈西亞能脫離街頭自立，在社工眼裡是相對幸運的。「台灣芒草心慈善協會」秘書長李盈姿說，街友想有一個...

淡海輕軌藍海線一期 15日通車

淡海輕軌藍海線第一期15日正式通車，新北捷運公司慶祝通車，推出限定包裝的「北海鱈魚香絲」及「花生愛餡蛋捲」，LINE F...

熱門新聞

民眾不滿陽明山漆彈驅猴竟阻擾 陽管處出聲了

影／柯文哲拿雷射筆射穿一排氣球 驚嘆：這根本是武器

影／環保局長備詢挨批不適任 張麗善哽咽「拔官」

地政處長猝死 蔣月惠扯搬遷補償 潘孟安怒「可惡至極」

台南要抓了！公車停靠站十公尺內不准停車 違者開罰

基隆推淡蘭古道暖東舊道 成立4休息站歇腳、補水上廁所

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。