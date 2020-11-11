文山焚化廠停爐 台中環保局訂公約防垃圾清運費哄抬

台中文山焚化廠今年10月開始進行必要設備改善，今天起至12月10日將全面停休，台中市環保局為防止廢棄物清除業者藉此機會不合理調漲垃圾清除費用或惡意中止收運契約，邀集台中市廢棄物清除處理公會、環保局工會、文山焚化廠的民營清除業者，共同簽署「代清運費用不漲價」及「不棄單不停止收運」公約，維護市民權益。

環保局代理局長陳宏益表示，文山焚化廠已營運25年，3個爐今天起至12月10日停爐不燒垃圾，12月10日後三個爐會依序點火恢復焚燒量能，其它不影響垃圾焚燒的附屬設施改善時間則比較長，預計明年2月25日前改善完成。這段期間文山焚化廠一般廢棄物及一般事業廢棄物代處理費用均未調漲，也不會減少垃圾進廠量。

陳宏益呼籲，清除業者不應於必要設備改善全面停休期間，以相關名義任意棄單或增加清除處理費用，應配合市府規劃，協助轄內廢棄物清運處理，相關行政配合度也將列入未來核定「進廠核可量」的參考依據。

環保局指出，「清除機構的清除費用」是依其服務內容及市場機制評估營運成本而定，若清除機構的清運費用涉及聯合調漲等情事，或聯合壟斷市場違反「公平交易法」民眾可直接向公平交易委員會提出檢舉。