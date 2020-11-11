北巿運動館設備銀髮族沒法用 議員批不友善

為了鼓勵長者多運動，北市府在12區運動中心推出65歲銀髮免費使用優惠，不過有長者抱怨館內器材多屬於年輕人使用。因此，北市議員徐巧芯表示，館內設備對長者不友善，使用的公益時段人次也嚴重下滑，要求體育局立即改善館內設施器材。

徐巧芯表示，根據統計去年到今年九月，65歲以上長者公益時段使用從124,150,2人次，往下掉到769,460人次。原因出自於「館內器材不符合」長者使用，最後只能往公園去運動，館內多數為年輕人健身器材居多，讓許多長者只能選擇游泳和打桌球。

台北市運動中心推出公益時段，讓銀髮免費使用，在平日都設有專屬65歲以上民眾，免費游泳及到健身房的公益時段，使用資格為65歲以上銀髮族、設籍北市55歲以上原住民。

關於議員質疑運動中心無長者可使用的設施，體育局回應，各區運動中心除依約提供公益時段供長者使用，另提供長者市民運動休閒活動，免費教學指導課程，鼓勵長者在教練指導下，正確使用健身器材，避免運動傷害，並各中心健身房皆配有現場教練，會加強巡迴及指導。

體育局指出，經調查後，近年公益時段及敬老卡長者使用人次部分，去年9月至今天9月公益時段約為37萬9136人次，敬老卡約為3萬2492人次。

對於如何改善，體育局說，已請各區運動中心本於各自的營運策略、目標及空間的規劃，盡可能考量且評估設置長者優先區，現各中心健身房體健設備開放長者優先使用情形，除內湖運動中心設置長者優先區外，其餘11間運動中心皆設置長者優先使用機臺，供長者優先使用。