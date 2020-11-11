新北雙11推商品85折 消費滿200元再抽百萬電動車

新北市政府8月中號召20家國內外各大電商業者組成新北電商顧問團，協助新北企業透過電商管道開拓經濟。新北多家企業這次雙11也在顧問團協助下，推出多種商品優惠，包括露營用的折疊吊床、抗菌口袋收納袋等超值商品，全面85折；另民眾只要消費200元，再上新北振興168登錄消費發票，即可參加抽百萬電動車，希望能藉此刺激民眾消費欲望。

因應疫情，新北市政府希望打開零接觸商機，找上亞馬遜全球開店、eBay、SHOPLINE、PChome商店街等各大電商業者組成新北電商顧問團，讓他們來對新北企業提供諮詢，給予援助。

新北各家企業趁著雙11檔期，針對各種不同族群推出優惠商品及方案，包括現今最搶手的抗菌口罩收納袋、適合親子同樂的杯子蛋糕粉，還有時下最火紅的露營用折疊吊床，以及運動內衣、針織衫等，全面商品通通85折。

新北市經發局補充，目前「新北168」活動仍持續進行中，至12月30日前，只要民眾在設籍於新北市的店家消費滿200元，再上新北振興168網站登錄發票即可參加抽獎，最大獎是百萬電動車，另也有2000多個不同類型獎品，盼藉此刺激經濟。