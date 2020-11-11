三環六線第一環完成後 新北市府：整體運量跟著起

新北市府統計去年全市前5大運量捷運車站，以板橋站居冠，新埔、淡水 分居2、3名；也發現今年增加環狀線營運後，運量小幅增加，但其中有一半左右是轉乘，認為在市區捷運路線網愈來愈完善後，尤其三環六線第一環形成後，整體運量也會跟著起來。

雙北市為了環狀線經營權爭執不下，台北市長柯文哲認為交還新北經營10年就會賠光資本額，「淡海輕軌就賠到不省人事」；新北市長侯友宜則認為新北出資興建，會負起全責，提醒「北捷前5年也是賠錢」，並強調建捷運不是以營利為主要目的，新北市已做好前期虧損準備 。

市府統計去年新北市境內捷運旅運量前5大車站，板橋站年進出達1603萬人次，為市內第一大站，其次為新埔站1466萬人次，淡水站1402萬第三。

環狀線板橋站營運以來，每月有1萬到2萬人次進出，但有半數左右搭乘板南線、中和新蘆線等北捷路線。捷運局認為，目前的環狀線、環狀線第二階段南、北環段及文湖線構成三環六線第一環後，捷運萬大中和線及安坑線可與新北環狀線轉乘，未來通車後， 可提升新北環狀線運量。