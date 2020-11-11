雙11網購百貨週年慶開跑 北市府籲留意消費糾紛

台北市政府法務局今天表示，雙11網購、百貨公司週年慶陸續開跑，經統計，每年10到12月是消費爭議申訴案旺季，呼籲民眾購物時牢記4大注意事項，才可避免消費糾紛。

法務局主任消保官楊麗萍指出，從11月起，電商雙11等購物活動、各大百貨週年慶皆陸續開跑，業者祭出優惠活動吸引民眾購物，經統計，每年10到12月是消費爭議申訴案件旺季。

消保官提醒，消費者留意4大注意事項，包含百貨公司滿額所贈禮券不同一般有償禮券；加會員或下載手機應用程式（App）應審慎提供個人資料；破盤價或特惠商品應多比價和注意效期；網路購物留意一頁式廣告。

消保官解釋，百貨週年慶推出滿千送百等滿額送禮優惠活動，但贈送商品券、抵用券，與一般禮券不同，許多商品優惠券要等下筆消費才可抵用，且不提供履約保障機制，建議消費者留意使用限制。

消保官指出，民眾加入會員時，若要提供個人資料應小心謹慎，若認為業者可能有不當蒐集、處理或利用個資，可向主管機關陳情檢舉。

消保官表示，業者以限量搶購等廣告字詞行銷，提醒消費者確認商品出貨日期及保存期限；應保留商品優惠截圖，避免優惠檔期結束，無法查找相關證明頁面。

消保官指出，詐騙集團常以貨到付款、假冒企業或商城名義騙消費者，民眾避免透過社群網路廣告連結購物，若購買後發覺有異，可拒絕收貨付款，若無法聯繫寄件人，可向宅配業者反映，協助辦理退款。

法務局表示，遇消費疑義，可打消費者服務專線「1950」、市民熱線「1999」轉7812詢問。