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傳北市府團隊內鬥 柯文哲：甄嬛傳看太多

中央社 / 台北11日電

外傳台北市長柯文哲率領的北市府團隊出現內鬥，包含北市府發言人陳智菡一把抓、副市長黃珊珊與蔡炳坤不合等。柯文哲今天表示，甄嬛傳看太多。

鏡週刊報導，柯文哲團隊爆內鬥，陳智菡一把抓，副發言人黃瀞瑩失寵；黃珊珊、蔡炳坤被點名參選北市、中市市長，卻因爭奪市政資源與曝光出現齟齬。對此，柯文哲上午被媒體堵訪時，僅回應「甄嬛傳看太多」。

黃珊珊接受媒體聯訪時表示，3名副市長分工，有不同意見很正常；蔡炳坤表示，與黃珊珊互動非常多，彼此有各自專長，合作愉快，出席局處活動部分，兩人一起上台「負負得正」。

被問及參選北市、中市市長議題，黃珊珊表示，「我們都在讀書」，市政行程是工作，不把它當成選舉曝光機會；蔡炳坤表示，目前為止，沒有這樣（參選台中市長）的打算。

另外，媒體報導陳智菡一把抓、黃瀞瑩失寵，陳智菡表示，「大家甄嬛傳看太多」；黃瀞瑩表示，若失寵應會被發配邊疆，但自己目前仍在市府服務，推動整合行銷，柯文哲很疼惜她和陳智菡。

媒體詢問，「今晚，我想來點真心話」節目主持人為何從陳智菡換為黃瀞瑩，陳智菡表示，自己工作量大，時間不夠，需借重黃瀞瑩專長，與觀眾互動，因此現由黃瀞瑩主持。

陳智菡 黃瀞瑩 柯文哲

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