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搭新聞自由公車上班 柯文哲強調心平氣和

中央社 / 台北11日電

台北市長柯文哲今天在國民黨市議員羅智強陪同下，搭乘「新聞自由」公車上班，並表示，現在黨政軍進入媒體，他的態度是心平氣和，公正公平就好。

羅智強租用公車廣告，共計20台公車繞行政院，呼籲行政院長蘇貞昌不要干涉新聞自由，公車廣告寫有「為新聞自由請命，蘇貞昌別當關新聞台的民主罪人」。

羅智強日前質詢時，獲柯文哲允諾，將一起搭乘「新聞自由」公車。柯文哲上午在羅智強陪同下，從捷運東門站，搭乘20號公車至市政府（松壽）公車站。車上，柯文哲與羅智強談論新聞自由。

被問及對新聞自由的看法，柯文哲表示，每天說黨政軍退出媒體，現在是黨政軍進入媒體，他的態度是心平氣和、公正公平就好，各媒體做假新聞，應跟中天一樣標準；他並說，自己每天被假新聞打，但最近比較少被打，因為民調表現較差。

柯文哲指出，假新聞是一大問題，實在受不了標題殺人法，「內文是記者寫的，標題是編輯台寫的」；他並表示，說支持新聞自由，就被說挺中天、挺紅媒、被標籤「中共同路人」，這是麥卡錫主義。

羅智強受訪時指出，今天「羅柯同車」，捍衛新聞自由；至於「羅柯同盟」可能性，羅智強表示，規劃參加國民黨初選，與柯文哲在台北市長方面合作基本上不可能，除非民眾黨不推派人選，但其他題目仍有合作空間，例如一同處理違建、制衡中央等。

羅智強 柯文哲 公車

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