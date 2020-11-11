民眾不滿陽明山漆彈驅猴竟阻擾 陽管處出聲了

陽明山近年因民眾餵食的行為，導致獼猴愈來愈不怕生，甚至入侵北投區湖山里造成住戶困擾，陽明山國家公園管理處去年12月起委託學者，調查獼猴群位置、數量與習性改變，並首次動用漆彈槍，跟當地居民組成「驅猴」巡邏隊。然而，近期又有民眾開始餵食，且質疑陽管處使用漆彈恐傷害猴群，甚至出手干擾驅猴勤務。對此，陽管處說明，不會刻意瞄準射擊，且漆彈質地柔軟，若不慎打在猴隻身上，僅略痛不會受傷。

陽管處指出，陽明山上約有500隻台灣獼猴，之前觀察獼猴開始靠近馬路及人群，主要集中在馬槽地區、陽明公園等地，其獼猴族群數量約可分為3大群，各約有23隻，經常出沒於小油坑涼亭、下七股車站、花藝村出口、花藝村涼亭、花藝村後方、後山鐵柵欄等6處，時不時就會出現猴群圍車或是民眾餵食的情況。

陽明山早期的獼猴數量不多，幾乎不曾有靠近人類案例，但隨著猴群增加，開始出現猴群侵擾農園情況，加上近年民眾的餵食行為，導致獼猴愈來愈不怕生，因此，去年才委託東海大學團隊，針對獼猴進行調查及防治進行研究，與當地居民組成「驅猴」巡邏隊，並用漆彈槍驅趕猴群。

但近期又有民眾在馬槽下七股一帶餵食台灣獼猴，並質疑陽管處以漆彈槍驅猴的正當性，進而干擾保育志工執勤。由於民眾的餵食，台灣獼猴又出現在車速快且車流量大的陽金公路上逗留，假日尤其嚴重，儼然已成為人猴干擾衝突、疾病感染及生態衝擊的隱憂。

對此，陽管處強調，僅用漆彈槍所發出的聲音嚇阻在路面逗留的猴群，並不會刻意瞄準射擊，且漆彈為屬於水溶性環保材質，獼猴被漆彈打到只感受微痛，但不會造成受傷，對環境影響不大。

另外，今年起也祭出4大人猴衝突防治策略，包含陽管處保育巡查員及跟志工於餵食熱點密切巡查通報、設置告示牌及警示布條，另外也會有志工駐站宣導、架設自動相機監測及取締開單，呼籲民眾切勿任意餵食台灣獼猴後，違反者可依法處3000元罰鍰。