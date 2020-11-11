快訊

無情擊潰亞美尼亞...高加索的「無人機大戰」

蘋果新品登場！新款MacBook換上M1處理器 Mac Mini售價21300元起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾不滿陽明山漆彈驅猴竟阻擾 陽管處出聲了

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
近期又有民眾在馬槽下七股一帶餵食台灣獼猴，導致猴群聚集在車流量大的陽金公路上逗留，造成人猴干擾衝突。圖／陽管處提供
近期又有民眾在馬槽下七股一帶餵食台灣獼猴，導致猴群聚集在車流量大的陽金公路上逗留，造成人猴干擾衝突。圖／陽管處提供

陽明山近年因民眾餵食的行為，導致獼猴愈來愈不怕生，甚至入侵北投區湖山里造成住戶困擾，陽明山國家公園管理處去年12月起委託學者，調查獼猴群位置、數量與習性改變，並首次動用漆彈槍，跟當地居民組成「驅猴」巡邏隊。然而，近期又有民眾開始餵食，且質疑陽管處使用漆彈恐傷害猴群，甚至出手干擾驅猴勤務。對此，陽管處說明，不會刻意瞄準射擊，且漆彈質地柔軟，若不慎打在猴隻身上，僅略痛不會受傷。

陽管處指出，陽明山上約有500隻台灣獼猴，之前觀察獼猴開始靠近馬路及人群，主要集中在馬槽地區、陽明公園等地，其獼猴族群數量約可分為3大群，各約有23隻，經常出沒於小油坑涼亭、下七股車站、花藝村出口、花藝村涼亭、花藝村後方、後山鐵柵欄等6處，時不時就會出現猴群圍車或是民眾餵食的情況。

陽明山早期的獼猴數量不多，幾乎不曾有靠近人類案例，但隨著猴群增加，開始出現猴群侵擾農園情況，加上近年民眾的餵食行為，導致獼猴愈來愈不怕生，因此，去年才委託東海大學團隊，針對獼猴進行調查及防治進行研究，與當地居民組成「驅猴」巡邏隊，並用漆彈槍驅趕猴群。

但近期又有民眾在馬槽下七股一帶餵食台灣獼猴，並質疑陽管處以漆彈槍驅猴的正當性，進而干擾保育志工執勤。由於民眾的餵食，台灣獼猴又出現在車速快且車流量大的陽金公路上逗留，假日尤其嚴重，儼然已成為人猴干擾衝突、疾病感染及生態衝擊的隱憂。

對此，陽管處強調，僅用漆彈槍所發出的聲音嚇阻在路面逗留的猴群，並不會刻意瞄準射擊，且漆彈為屬於水溶性環保材質，獼猴被漆彈打到只感受微痛，但不會造成受傷，對環境影響不大。

另外，今年起也祭出4大人猴衝突防治策略，包含陽管處保育巡查員及跟志工於餵食熱點密切巡查通報、設置告示牌及警示布條，另外也會有志工駐站宣導、架設自動相機監測及取締開單，呼籲民眾切勿任意餵食台灣獼猴後，違反者可依法處3000元罰鍰。

陽管處表示，今年起已執行20件違規取締，漆彈驅猴的防治措施雖僅執行近1年時間，但部分猴群已對人漸生警惕，顯見成效，會持續進行相關防治措施。

陽明山獼猴群因習慣民眾餵食，愈來愈不怕生，甚至在交通要道向行人索取食物。圖／聯合報系資料照
陽明山獼猴群因習慣民眾餵食，愈來愈不怕生，甚至在交通要道向行人索取食物。圖／聯合報系資料照

台灣獼猴 陽明山 東海大學

延伸閱讀

影／台東1隻猴王受困捕獸夾 林管處大武工作站即刻救援

台北派對聖地+1！全新「爛醉仙境」插旗陽明山，桃花源內賞夕陽＋無敵夜景

四年賺一億！富貴山頭別墅轉手獲利驚人

遊客不鳥餵食禁令 台東登仙橋獼猴嚴重發福

相關新聞

新北擬在大漢溪 打造親水樂園

新北市水利局計畫在大漢溪河床籌建水上樂園，目前規劃在樹林、土城一帶的柑園大橋與柑園二橋間評估設置攔河堰，再進一步以可拆卸...

民眾不滿陽明山漆彈驅猴竟阻擾 陽管處出聲了

陽明山近年因民眾餵食的行為，導致獼猴愈來愈不怕生，甚至入侵北投區湖山里造成住戶困擾，陽明山國家公園管理處去年12月起委託...

街友獲援助 蛻變街遊導覽員

北市「真人圖書館」講師賈亞西曾流浪街頭10多年，當時哪裡有飯吃就往哪鑽。4年前他搖身一變為講師，去年起還當起台北車站「街...

街友自力 卡在難辦低收

北市街友有6、700人，賈西亞能脫離街頭自立，在社工眼裡是相對幸運的。「台灣芒草心慈善協會」秘書長李盈姿說，街友想有一個...

淡海輕軌藍海線一期 15日通車

淡海輕軌藍海線第一期15日正式通車，新北捷運公司慶祝通車，推出限定包裝的「北海鱈魚香絲」及「花生愛餡蛋捲」，LINE F...

高功率雷射筆 柯文哲：根本是武器

網路、市面上普遍可買得到的高功率雷射筆，恐有傷人、引發火警疑慮。北市議員鍾沛君昨在議會拿出一支網購「激光炮（高功率雷射筆...

北流、廣慈公宅防火門 爆安全疑慮

已開幕的台北流行音樂中心與將完工的廣慈公共住宅，分別採用285及3413樘「明道大學防火實驗室」燒測認證的防火門，但明道...

特專3打造親子館 議員：大有可為

新北市已突破400萬人口，卻只有1座雲仙樂園和較傾向動物園的海洋世界，家長想帶孩子遊玩，首選都是台北市的兒童新樂園，每年...

抗議捷運低價收購 新北：與美河市不同

捷運三鶯線正在施工，昨有地主到新北市政府抗議，指出三峽龍埔捷運機廠站以捷運設施用地徵收，今年5月卻變更為捷運開發區，形同...

三芝社區廢生創意館 活化回收物添價值

為賦予回收物更多不同的價值，三芝區福成社區發展協會創造了「廢生創意館」，為廢棄的回收物巧手改造提升產值，近來社區有了新的創意作品，活化廢棄浮球裝上各國的時鐘，打造成了一顆另類的多國時間儀，充滿教育性也為生活增添了更多的趣味性。

智慧站牌等了兩年 汐止北山里等車更智慧

現在等公車很智慧，一些候車亭也希望設立智慧公車站牌，在汐止區北山里的公車站一直沒有設置智慧站牌，等車很不方便，經過兩年的努力，直立式的智慧公車站牌終於設置完成，公車何時到一清二楚，民眾等車更智慧。

觀光受疫情打擊 平溪留鄉青年改投入長照

因受疫情關係，平溪觀光產業只剩下國內散客，在地留鄉青年支持不下去，有部份青年爭取到公共托老中心照顧長者的職缺，開始投入長照工作，不但帶給社區新血與活力，獨居長者的需要也成為青年們心中的使命。

熱門新聞

盧秀燕宣布台中捷運16日起試營運30天 持電子票卡免費搭

基隆新建千萬別墅占國有地 市府強拆違建缺角

盧秀燕兌現賭注 今戴獅子頭跑行程直說「好糗！」

影／環保局長備詢挨批不適任 張麗善哽咽「拔官」

影／柯文哲拿雷射筆射穿一排氣球 驚嘆：這根本是武器

新北擬在大漢溪攔砂壩籌建水上樂園 有3關鍵要克服

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。