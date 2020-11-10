亞健康長者運動地點難尋 柯文哲允研議合適法規
台北市議員徐巧芯質詢，針對亞健康長者客群的健身房因法規與一般健身房相同，地點難尋也讓長者運動機會更少，市長柯文哲指示體育局、都發局與社會局討論更合適法規。
台北市長柯文哲今天赴市議會市政總質詢。國民黨議員徐巧芯質詢時表示，有些長者屬「亞健康」，因需求差別，他們的運動地點有別於日照中心的健身設施及一般健身房，但北市是以一般健身房分類來看待亞健康客群的健身場館，並不公平。
徐巧芯指出，一般健身房因槓片、跑步噪音等會影響附近住戶，所以在土地使用分區方面比較嚴格，但亞健康健身據點造成的影響並不同，卻跟一般健身房適用同一規範，就讓這些據點的生存空間變得很小，亞健康長者更沒機會運動。
柯文哲坦言土地使用分區的確困擾，且以前沒有把銀髮健身部分當成一個項目；都市發展局長黃景茂也表示，土地使用分區中，住三對健身房的管制是比較嚴格。
柯文哲承諾，長者健身據點定義，以及與一般健身房的區隔方式等，讓體育局、都發局及社會局等去研議，黃景茂表示「比較新的東西總是要討論一下」，兩個月後提出報告。
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