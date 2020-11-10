勞工大學有生活課程 新北：明年全面取消

新北市議會近期審議預算，新北市議員何淑峰指出，勞工大學整體成效不錯，但建議把生活課程回歸社區大學、松年大學、社區發展協會，並加碼勞權教育及職涯發展課程。新北勞工局長陳瑞嘉指出，明年起將完全取消。

新北勞工大學提供包含電腦、英日語、越南語、會計、手工皂、勞保、勞基法等熱門課程外，近幾年甚至加入電商課程，分別有社群經營與行銷手法解析、網紅直播影音編輯，相關課程頗受勞工、民眾歡迎。

何淑峰說，勞工大學是提升勞工法律、經濟、社會等領域，並增進其專業與勞動知能、培養勞動意識，但相關簡章卻有25門的生活課程，與計畫大相逕庭，要求把生活課程回歸到其他現行體系來做開課，將錢花在刀口上。

何淑峰指出，每年1166萬要造福全新北勞工很困難，有其他體系也有生活類型課程，不該讓經費重疊，另外職訓輔導考照班課程，雖然去年有85班、7成7的證照通過率，但都是既定課程，應以時下職業的熱門程度作為開課的依據。

陳瑞嘉說，勞工局近年已啟動勞工大學轉型工程，逐步降低生活課程比例，明年起將完全取消，專注在職能與勞動教育課程，職訓課程也會依照業界需求開班，滾動式檢討輔導考證課程數量。

陳瑞嘉表示，新北的勞權基金每年金額、補助項目都是新北最多，未來也會持續檢討勞權基金的運用，將每分錢用在有需要的勞工朋友身上。