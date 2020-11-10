三芝社區廢生創意館 活化回收物添價值

為賦予回收物更多不同的價值，三芝區福成社區發展協會創造了「廢生創意館」，為廢棄的回收物巧手改造提升產值，近來社區有了新的創意作品，活化廢棄浮球裝上各國的時鐘，打造成了一顆另類的多國時間儀，充滿教育性也為生活增添了更多的趣味性。

福成社區發展協會執行長鄭國賢說，社區活化了洗衫窟周邊環境，打造提供社區居民認養的銀髮族開心農場，現在一旁古色古香的紅磚厝更是被打造成為廢生創意館，裡頭的陳列都是回收物活化再造的成品，近來有了不同作品，應用廢棄浮球裝上各國的時鐘成了一顆另類多國時間儀，很有趣還可以當教學教材。

美國、英國、台灣、上海還有德國等時間，全都在一顆廢棄浮球上可以見到，還有一旁的時鐘牆，更是將回收物活化再利用發揮淋漓盡致，不要的碗盤、廢棄瓦片以及電扇馬達都可以變成日常生活必備的時鐘，活化廢棄物也為生活增添樂趣。

福成社區發展協會執行長鄭國賢表示，社區成立廢生創意館，一方面除了一步步實現將洗衫窟周邊塑造成文創老街的終極目標，另一方面也希望透過社區的教育力量，能夠幫助弱勢民眾獲得更多的技能與知識，將廢棄物活化賦予文創價值，藉此提升生活品質。