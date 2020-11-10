智慧站牌等了兩年 汐止北山里等車更智慧

現在等公車很智慧，一些候車亭也希望設立智慧公車站牌，在汐止區北山里的公車站一直沒有設置智慧站牌，等車很不方便，經過兩年的努力，直立式的智慧公車站牌終於設置完成，公車何時到一清二楚，民眾等車更智慧。

北山里長林徵熊說，因為木楠煤礦往台北市的上班族很多，尤其鄰近幾個社區所以搭公車的人非常的多，一直有里民反應沒有安裝智慧公車站牌。

里長林徵熊指出，也爭取了兩年多的時間，也跟市府交通局會勘好幾次，本來一開始規劃要安裝在騎樓上，不過因為地主擔心影響整個結構而作罷，後來才又找了另一處安裝的地點，現在終於完成了，等公車的民眾一看就明瞭公車何時到站，包含下一站經貿園區站的智慧站牌都已經完成了。

主要是因為康寧街路不寬，原本要設在騎樓卻生變，後來找到地點又等接電，這來來回回就兩年的時間，現在里內連續兩個公車站的智慧站牌都已經完成啟用，讓等車民眾直說方便多了。