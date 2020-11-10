觀光受疫情打擊 平溪留鄉青年改投入長照
因受疫情關係，平溪觀光產業只剩下國內散客，在地留鄉青年支持不下去，有部份青年爭取到公共托老中心照顧長者的職缺，開始投入長照工作，不但帶給社區新血與活力，獨居長者的需要也成為青年們心中的使命。
一粒麥子基金會社福員蔡碧真表示，兩位留鄉青年，陶俊銘擔任平溪區公共托老中心的長者接送駕駛，另一位王思迪則是才來一星期的動健康實習授課講師，帶著從小看到大的長輩們做運動，發覺他們的老化與機能退化，來到長輩家中，發現氣候潮濕帶來的濕滑，影響長者出外運動共餐的意願，立刻激起想幫助家鄉的使命，以青年的行動力為長輩們化解水管漏水、地面青苔等問題。
龍安社區發展協會理事長吳明賢表示，平溪區是全台高齡化最嚴重的鄉鎮，今年雖然遭逢疫情影響觀光產業，卻也是轉機讓在地青年更多關心地方長照議題，期盼接下來透過地方新血的投入，讓長者福利更加完善。
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