台南要抓了！公車停靠站十公尺內不准停車 違者開罰

近日有網友上傳民眾將車輛違規停放在公車停靠區，與公車司機發生爭執。台南市交通局今表示，違停公車停靠區不僅危及候車民眾安全，公車也無法進入站區，造成交通堵塞、提高用路人危險，公運處將不定期聯合稽查，依法取締。

交通局長王銘德表示，公車量體大，民眾在公車停靠處違規停車，讓公車無法進站停靠導致占用車道，後方汽機車也只能繞道而過，乘客上下車都必須穿越馬路，險象環生。

王銘德說，除加強宣導請公車司機遇違規情形立即通報警方處理，也將借重客運公司第一線司機經驗，了解市區內公車站位違規熱點，轉交警察局作為加強執法勤務規畫的參考依據。

交通局指，在公車站牌無論是開啟雙黃閃燈臨時停車，或長時間停車都屬違規行為，警察單位可依法舉發，公運處也會規畫不定期聯合稽查，淨空公車停靠區。