淡水瓶頸道路僅1米寬 地方盼能徵收打通

新北市淡水區大信街連接大義街29巷，從原本10米寬的道路卻突然縮減剩下1米寬，只有機車能夠通過，因私人用地還未徵收，造成用路人相當不方便，因此市議員鄭宇恩找來市府新工處等相關單位會勘，研討土地徵收事宜，希望盡早打通這一段的瓶頸道路。

位在新北市淡水區大信街40之5號前方道路，機車行駛道路發現愈來愈窄，兩旁佇立著鐵皮屋只剩下一公尺的寬度可以通行，這是這裡可是都市計畫當中的道路預定地。

新義里長盧寶全表示，由於早期這塊土地屬於同一個地主所有，後來週邊蓋滿住宅後，剩下的道路用地，無法使用，就被建立鐵皮屋當作倉庫，使得居民騎車經過相當不方便。

里長盧寶全說，這樣的情形已經超過20年以上，不少在地居民都習以為常，把這裡當作一條小捷徑在通行，雖然只有機車能夠通過，但平均每分鐘還是有3到4台機車經過，使用相當頻繁，因此市議員日前也找來市府新工處等相關單位來會勘，研討土地徵收事宜。

新北市議員 鄭宇恩表示，這樣的狀況是讓經過的用路人相當不方便，不只是瓶頸道路而且還是個s形彎道，經過時都得透過反射鏡看對向有沒有來車，才不會發生碰撞，而未來市府新工處將會評估瓶頸道路標準後，議員也要求要積極的與地主來溝通土地徵收問題，盡早打通這一段的瓶頸道路。